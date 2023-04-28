«Рисан» показал, как строит бизнес-класс в центре Пензы

28.04.2023 | 15:34

Компания «Рисан» поделилась видеоотчетом со строительной площадки urban-квартала Svoboda в центре Пензы. Дом переменной этажности активно возводится на углу улиц Революционной и Ставского, по соседству с дворцом водного спорта «Сура» и кинотеатром «Современник».

Готовность здания превышает 25%, видеоотчет прямо со строительной площадки можно посмотреть по ссылке. Все работы ведутся строго в соответствии с графиком.

Башни дома из четырех секций объединены общим подземным паркингом. В 1-й секции идет армирование и бетонирование вертикальных конструкций уже на уровне 4-го этажа, в секциях 2 и 3 - плит перекрытий. В 4-й секции работы идут на уровне паркинга.

«Рисан» делится информацией о продвижении строек в телеграм-каналах проектов каждый месяц. Там публикуются фотографии, описание работ и актуальная оценка строительной готовности дома.

Уже скоро Svoboda украсит сердце Пензы и при этом органично впишется в существующую застройку. Фасады будут сочетать в себе несколько материалов и стилей, а внешние блоки кондиционеров не испортят вид. На каждую квартиру предусмотрена декоративная корзина - одна или более.

Двухуровневый двор обеспечит разделение спортивной зоны и места для отдыха и игр. Здесь предусмотрены воркаут-станция, LED-качели, развивающая детская площадка и многоуровневое smart-освещение.

В дизайнерском холле, кроме уже привычных колясочной и велосипедной, разместится бизнес-гостиная для переговоров и онлайн-встреч. В квартале оборудуют собственный подземный паркинг с распознаванием номера. Купить в нем место смогут только жители. На нижнем этаже расположены келлеры - персональные запирающиеся кладовки разной площади. В квартале будут кафе и магазины, а еще впервые спроектировано помещение специально для фитнес-клуба.

В urban-квартале Svoboda внедрят систему «Умный дом», то есть у всех жителей появится доступ к видеонаблюдению через приложение, данные счетчиков станут передаваться в управляющую компанию, в квартирах установят датчики протечек с автоматическим запиранием стояков, чтобы ничто не испортило настроение и ремонт.

В доме предусмотрен большой выбор планировок - от односпальных до трехкомнатных площадью более 130 кв. метров. Есть и уникальные форматы. Это двухуровневые решения, квартиры с террасой, а также планировки со вторым светом, где у части квартиры высота потолка - более 6 метров.

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