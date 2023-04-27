В Тепличном появится квартал с площадью и досуговым центром

27.04.2023 | 12:03

Строительная группа «Рисан» начала создавать в пензенском Тепличном новый микрорайон на 20 домов, на территории которого расположится большое общественное пространство для жителей - с площадью и отдельным досуговым центром. Это будет квартал в загородном стиле «Кантри» с домами не выше 10 этажей. Продажи в первых трех уже открыты.

Площадь на закрытой территории не имеет аналогов в Пензенской области. Она станет дополнением благоустроенных дворов, а также позволит удалить от домов шумные зоны квартала.

Ее сердцем станет досуг-центр. Это первый хобби-клуб для соседей в собственном здании. Такая обособленность дает еще больше пространства для мероприятий, которые захотят там увидеть жители. Курсы по гончарному делу, детские развивающие мероприятия, уроки по вокалу или спокойное обсуждение соседских дел - пространство позволит рядом с домом создать возможности для интересного и полезного досуга. В команде «Рисана» уверены: здесь будет интересно и детям, и взрослым.

В досуг-центре предусмотрена открытая веранда с навесом. Предполагается, что летом там будет работать мини-кофейня, чтобы жители могли устраивать встречи с друзьями, а гулять по площади было еще уютнее и приятнее.

Неподалеку, на открытой части площади, будет отдельно стоящий шатер в форме купола. Там расположатся подиум и легкая уличная мебель. Под сводами шатра в теплое время будет удобно проводить кинопоказы, лекции и танцевальные вечера, которым не помешает легкий дождик, а еще он станет теневым навесом для отдыха в жаркие дни.

Также на площади в отдалении от домов разместится многофункциональное поле для командных видов спорта, где летом можно будет играть в футбол или бадминтон, а зимой в хоккей.

В общественной зоне квартала «Кантри» от «Рисана» появятся лаундж-зоны, городские огороды, где можно вырастить мяту и чабрец к чаю или посадить цветок вместе с ребенком и ухаживать за ним каждый вечер на прогулке. Будут шахматные столы и большая детская. Благоустройство преимущественно выполнят из натуральных, тактильно приятных материалов.

На периферии квартала обустроят барбекю-зону для культурных пикников с несколькими грилями и беседками. Они будут разграничены живой изгородью, чтобы создавалась комфортная атмосфера для кулинарных встреч.

За парковкой на краю квартала появится зона для выгула собак с городками, лесенками и всем необходимым для дрессировки и качественных безопасных прогулок.

Узнать больше о квартирах в новом проекте от «Рисана» можно по телефону 51-51-51. Доступны разные варианты приобретения, в том числе обмен квартир из других жилых комплексов девелопера на новую в этом.