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Город

«Рисан» открыл продажи в новом ЖК у воды

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Открыты продажи в новом жилом комплексе Lake Town от строительной группы «Рисан» в Дальнем Арбекове - на первой линии вдоль берега пруда и набережной.

Он станет финальным проектом компании в этом районе Пензы. Сейчас «Рисан» уже строит там два ЖК - Upgrade и Upgrade Family, а также развивает инфраструктуру. На территории летом будет сдан детский сад на 140 мест, а на первых этажах домов появятся коммерческие помещения для будущих магазинов, аптек и кафе. Рядом недавно открылся ледовый дворец с секциями по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею и сеансами массового катания.

Вокруг квартала откроют пешеходные зоны, в верхней части холма, между Upgrade Family и Lake Town, - бульвар. Он наполнится местами для игр детей и отдыха взрослых, скамейками, шезлонгами и гамаками с теневыми навесами. Также там будут располагаться лестница-амфитеатр с местами для сидения и смотровая площадка с видом на воду.

В нижней части - набережная с тремя тематическими парками. В спортивном обустроят зону воркаута, поле для командных игр и физкультурный комплекс с несколькими залами. В пляжном парке появится зона отдыха у воды.

Особенностью этого городского пространства станет вейк-парк - прежде в черте города такие развлечения пензенцам были недоступны. «Рисан» намерен создать у квартала Lake Town самый большой вейк-парк в Поволжье. Бульвар и набережная будут связаны кольцевым маршрутом для променада и велопрогулок.

Дворы у самих башен квартала сделают закрытыми, только для жителей. В каждом дворе предусмотрено все необходимое для тихого отдыха и прогулки с малышом, а шумные активности окажутся на удалении от домов. Во дворах для жителей разместят песочницы с игровыми элементами, качели «родитель-ребенок», батуты, игровые городки.

На первом этаже домов расположится коммерческая недвижимость. Помещения выходят на сторону бульвара, в результате образуется торговая и гастрономическая галерея, соседствующая с набережной.

В первом доме - 16 жилых этажей, 139 квартир и 80 машино-мест. Особенность архитектуры - панорамные обзорные балконы необычной формы. Захватывающие виды на воду и город открываются уже с нижних этажей.

Узнать больше о проекте и забронировать квартиру по привлекательной стоимости можно по номеру 51-51-51. На старте продаж действуют самые низкие цены.

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