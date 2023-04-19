Сенаторы Совфеда оценили жилые комплексы компании «Рисан»

19.04.2023 | 15:25

Много света, воздуха, зелени, инновационные дизайнерские решения, современные детские площадки с сертифицированным мягким покрытием, а главное - двор без машин и собственная система безопасности нового поколения. Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол показал жилые комплексы на Западной Поляне членам Совета Федерации. Сначала гости ознакомились с «Олимпом».

«У нас ситуационный центр-24/7, где свой ГБР, своя служба охраны, в режиме онлайн нас видят на мониторах. Управляющая компания - своя», - рассказал Сергей Лисовол.

Гости остановились у терминала «Виртуальный консьерж». Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Татарстан Александр Терентьев пообщался с оператором и спросил, какие ЧП за последнее время случались на территории.

«У нас не было никаких чрезвычайных происшествий, все тихо и спокойно, а коммунальные проблемы решаются очень оперативно», - заверила оператор Мария.

Даже если кто-то здесь выронит ключи, то их через пять минут принесут владельцу. И, главное, детям играть в таких дворах - одно удовольствие, а родительские сердца за них спокойны.

Гости ознакомились и с концепцией нового жилого комплекса Kontinent. Он уже почти готов, осталось благоустроить территорию. Вход во двор - через шикарное лобби. Детские площадки, места для отдыха уже другие - «Рисан» не повторяется. Здесь изюминкой стал арт-объект «Голоса континентов».

«Мы ездим по всей стране, по миру, берем лучшие практики у всех людей», - сообщил Лисовол.

Также сенаторы посетили «Фаворит» - комплекс, который отметил уже свое десятилетие. Делясь впечатлениями, гости в первую очередь оценили особую философию компании «Рисан».

«Люди, которые планировали это, именно сделали все для людей как для себя самого, поэтому в добрый путь и дай Бог, чтобы таких застройщиков было побольше в каждом муниципальном образовании и регионе», - подчеркнул член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Волгоградской области Николай Семисотов.

Узнать больше о проектах строительной группы «Рисан на Западной поляне и в других районах Пензы можно на сайте risan-penza.ru и по телефону 51-51-51.