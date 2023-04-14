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Город

Квартал Norwood от компании «Рисан» вышел в финал Urban Awards

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Скандинавский квартал Norwood на ГПЗ от строительной группы «Рисан» в Пензе прошел в финал 15-й федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2023.

Он заявлен в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа».

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Итоги премии будут озвучены 31 мая.

В строящемся жилом комплексе сейчас продаются уже 5 жилых строений и паркинг. Их готовность - от 36 до 84%. Первый дом, который расположен вдоль улицы Измайлова, сдается в 2023 году. Его яркие и необычные фасады радуют взгляд пензенцев.

Остальные строения расположены в глубине квартала Norwood. Между зданиями будет пролегать пешеходный бульвар с торговой галереей и кафе, который приведет на общественную площадь, открытую для всех желающих. Поэтому можно выбрать квартиру с видом на новое, современное городское пространство.

У домов квартала будут закрытые охраняемые дворы без машин, а в них - тихие пространства для отдыха и игр малышей, зонирование по функциям и возрасту, чтобы каждый житель гулял с удовольствием. Дорожки во дворе спроектированы с использованием нейросети с учетом точек притяжения и удобных пешеходам маршрутов.

В дополнение к квартире можно приобрести место в многоярусном паркинге. На его крыше будет спортивная зона для жителей квартала. Необычное решение позволяет оптимально использовать пространство и удаляет шумные площадки от окон квартир.

Узнать, как купить квартиру от компании «Рисан» на ГПЗ в квартале Norwood, можно на сайте risan-norwood.ru или по телефону +7 (8412) 51-51-51.

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