Компания «Рисан» построит школу на 550 мест

10.04.2023 | 17:01

Положено начало строительству школы на 550 мест в селе Бессоновка Пензенской области. Работы по возведению важного объекта выполняет строительная группа «Рисан», так что за качество и сроки можно не волноваться.

Уже началась разработка котлована и статические испытания свай. Также рабочие прокладывают на площадке временные дороги.

«Мы ответственно и с любовью строим жилые дома, а в случае с детскими садами и школами внутренняя ответственность еще больше. Вся наша команда относится к строительству инфраструктуры для детей с особым трепетом. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение обучалось в комфортной обстановке, с применением современных технологий. Рады, что довелось этому поспособствовать. Все работы будем выполнять, как и всегда, качественно и точно в срок или быстрее!» - отметил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Здание школы будет переменной этажности - от одного до трех этажей. Внешний вид сделают современным и дружелюбным: используют фасадное остекление, витражи и элементы вентилируемого фасада. Здание будет преимущественно белого цвета, с элементами светло-серого и песочного оттенков.

Перед входом предусмотрена площадка для мероприятий. На территории - футбольное поле с искусственным покрытием, игровые площадки, тренажеры для занятий спортом и сдачи комплекса «Готов к труду и обороне», хоккейная коробка.

Внутри будут столовая и пищеблок, актовый зал, рассчитанный на пребывание 300 человек одновременно, два спортзала - на 50 и 25 человек, тренажерный зал.

В классах предусмотрена возможность интерактивной формы обучения с использованием компьютерных программ.

В новой бессоновской школе оборудуют кабинеты для точных и гуманитарных наук, производства, в том числе мастерские, кабинет информатики, практикума физики.

Для начального образования сделают учебные классы, спальные-игровые, кабинет психолога и сенсорную комнату.

Кабинет кружковой работы, библиотека, медиатека, актовый и хореографический зал, а также кабинет музыки расположатся на удалении, чтобы громкие звуки не отвлекали школьников от учебы. Также в школе предусмотрены кабинет врача, процедурная и прививочная.

У компании «Рисан» большой опыт строительства социальных объектов для детей. Например, она капитально отремонтировала первый корпус 29-го лицея в Пензе. Также девелопер построил два детских сада рядом со своими жилыми комплексами - в Тепличном и Арбекове, возводит сад в квартале Upgrade на берегу пруда у 6-й горбольницы. Его планируют ввести в эксплуатацию уже летом этого года.

Узнать больше о жилых комплексах строительной группы «Рисан» можно на сайте компании risan-penza.ru.