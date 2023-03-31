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Город

Детсад от компании «Рисан» в Арбекове откроется летом

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Строительная группа «Рисан» возводит детский сад на территории квартала возможностей Upgrade в пензенском микрорайоне Дальнее Арбеково.

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест, или 7 групп: 2 из них - для малышей до 3 лет, а остальные - для старших. Сад планируется сдать летом 2023 года.

Строители уже завершили каркас здания и выложили кирпичные стены, идет отделка внутри здания: стяжка пола, укладка плитки. Снаружи продолжается монтаж вентилируемого фасада. В нем гармонично сочетаются графитовый и молочный цвета, дополненные яркими акцентами.

Параллельно специалисты занимаются инженерными коммуникациями: отоплением, вентиляцией, электропроводкой. Сад будет современным и безопасным. Посмотреть, как идет строительство, можно в видеоотчете.

Внутри разместятся медицинский кабинет с процедурной, комнаты для занятий с логопедом и психологом, залы для физкультуры и музыки. Также там будут современная кухня с несколькими цехами, чтобы обеспечивать вкусное, свежее питание, и прачечная для поддержания безукоризненной чистоты.

В интерьере будут использованы нежные и приятные оттенки желтого, оранжевого, голубого, синего, фиолетового, зеленого и белого цветов. Группы оформят в разных тематических решениях - с облаками и воздушными шарами, горами и домиками.

Впереди - благоустройство. Вокруг детского сада появятся площадки для прогулок малышей с навесами, горками, песочницами, качалками и балансирами. Будут уложены газоны, безопасные покрытия и высажены деревья и кустарники.

Интересно, что расположение сада открывает прекрасные виды с территории и здания на пруд. Воспитанники с детства будут развивать чувство прекрасного. Эта особенность вдохновила на архитектурные решения: часть окон будут панорамными, с защитным барьером.

Здание ориентировано на юго-запад, чтобы впустить больше света, дополнительно лучи будут проникать через зенитные окна в крыше.

Детский сад находится в непосредственной близости к домам кварталов Upgrade и Upgrade Family. Это современные проекты, где понравится семьям с детьми разного возраста. Можно подобрать квартиру нужного размера, приобрести кладовую и место в подземном паркинге. В ближайшие месяцы компания приступит и к благоустройству набережной.

Узнать о приобретении квартир можно по телефону 51-51-51. Рядом со стройкой находится офис продаж с макетом и демонстрационными квартирами.

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