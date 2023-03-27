В компании «Рисан» рассказали, что строят на Западной Поляне

27.03.2023 | 16:58

Строительная площадка напротив леса на Западной Поляне в Пензе привлекает к себе внимание. Там активными темпами возводится первый премиум-класс от «Рисана» - Резиденция Holms.

В доме будут три отдельные секции разной высоты, чтобы обеспечить лучшие виды резидентам. Их уже хорошо видно с улицы Попова и с территории жилого комплекса «Фаворит». Кстати, среди будущих жителей премиального проекта уже есть те, кто готовится переезжать именно из «Фаворита».

Проект предназначен для тех, кто ценит близость леса, любит Западную Поляну, но хочет большего уровня комфорта и приватности, чем доступно в существующих проектах. Архитектура, технические решения и сервис будут обеспечивать небывалый комфорт, а аудитория - соответствовать представлению о жизни в кругу своих.

На выбор доступны квартиры с предчистовой отделкой или свободной планировкой. Высота потолков от 3 метров, широкоформатные окна. Благодаря алюминиевым профилям в квартире будет тихо и тепло. Французские балконы с ограждением из закаленного стекла подарят ощущение простора, сохраняя безопасность жильцов. Представлены планировки площадью от 50 до 200 кв. метров, чтобы квартира отвечала самым высоким требованиям.

Территорию сделают охраняемой и доступной только резидентам и их гостям. Концепция разработана московским архитектурным бюро. Там появится изысканный английский сад, зоны отдыха для взрослых, игровая площадка для детей и арт-объект. Во дворе отказались от асфальта и отдали предпочтение плитке, гармоничным цветам и натуральным материалам. Многоуровневое освещение превратит это место в сказочное не только днем, но и вечером.

Входная группа с зоной для подъезда такси оставит впечатление 5-звездочного отеля. Для обслуживающего персонала предусмотрен отдельный вход.

В лобби будет царить атмосфера закрытого клуба. Там расположится свой бар для резидентов и мягкие зоны ожидания. В лобби поставят рояль, и по вечерам там станет звучать живая музыка. Не покидая дома, резиденты смогут попасть в частный фитнес-клуб с панорамным видом на сад и кабинетом массажа. А провести свое мероприятие можно будет в помещении с нейтральным стильным дизайном. На этаж резидентов будет доставлять лифт зарубежного производства с уникальным дизайном.

Для обслуживания Резиденции Holms создадут новую сервисную службу, сотрудники пройдут обучение в Москве. Администратор 24/7 будет готов вызвать такси, заказать клининг или пригласить тренера для занятий. Центральное кондиционирование Electrolux избавит от шума и необходимости устанавливать кондиционер. В подземном паркинге предусмотрят места для зарядки электрокаров. В квартиры будет подаваться специально очищенная вода.

Узнать о Резиденции Holms в деталях можно на сайте и в офисе продаж на улице Мира, 44. Там представлен макет дома, можно увидеть образцы отделки фасада и оценить картину из окон.