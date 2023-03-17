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Город

ЖК от компании «Рисан» признаны надежными новостройками России

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Все жилые комплексы строительной группы «Рисан», заявленные на конкурс «Надежные новостройки России - 2023», выдержали проверки экспертов и получили дипломы.

Конкурс организован Фондом развития механизмов гражданского контроля.

Наград удостоены Upgrade Family, «Кантри» и Svoboda. Только три проекта для оценки могут быть включены в одну заявку. Все эти строящиеся объекты подтвердили высочайшие показатели надежности и гарантии законных прав и интересов участников долевого строительства.

Upgrade Family - продолжение проекта Upgrade в Дальнем Арбекове, но с домами, ориентированными на комфорт семей с детьми. В них есть подземные паркинги, колясочные, уютные закрытые дворы. В паре минут пешком строится садик, а поблизости будет благоустроенная набережная.

«Кантри» - самый свежий жилой комплекс «Рисан». Это большой квартал на 20 домов в Тепличном, с закрытой территорией и собственной площадью и прогулочным бульваром. Дома строятся из кирпича, они будут отапливаться собственными котельными. Впервые в этом районе «Рисан» предложил квартиры с террасами.

Urban-квартал Svoboda строится в самом центре Пензы. Это проект бизнес-класса для тех, кому важно всегда быть в ритме города. В квартирах внедрены элементы умного дома, такие как датчики протечки и запирание стояков. Прямо в доме спроектированы фитнес-клуб, магазины и кафе. Двухуровневый двор впечатлит разнообразием занятий и возможностей для спорта и отдыха.

Проект «Надежные новостройки России» призван сделать российский рынок жилищного строительства прогнозируемым и прозрачным, а также снизить риск нарушения прав дольщиков. Участие в этом проекте добровольное - оцениваются только заявившиеся застройщики, которые готовы подтвердить чистоту и надежность.

Помимо этого, Фонд развития механизмов гражданского контроля ежегодно проводит конкурс «Надежный застройщик России». В нем уже оцениваются все строящиеся проекты - вне зависимости от желания девелоперов.

При отборе кандидатов для награждения Фонд РМГК проверяет, как соблюдаются права и интересы дольщиков. Представители проекта становятся тайными покупателями в офисах продаж, запрашивают в органах власти информацию. Знак вручается только по результатам гражданского и государственного контроля, то есть когда к компании нет претензий со стороны клиентов или контролирующих органов.

В прошлом году строительная группа «Рисан» получила этот знак пятый год подряд.

Узнать больше о проектах компании можно на сайте. Каждый месяц в их telegram-каналах публикуется отчет о работах с фотографиями и процентной готовностью. Дольщики могут быть уверены, что работы идут в хорошем темпе и согласно графику.

Узнать больше о проектах от «Рисан» можно на сайте risan-penza.ru и по номеру 51-51-51. Менеджер поможет подобрать квартиру, а ипотечный брокер бесплатно проконсультирует по вопросам кредитования.

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