В центре Пензы строится дом с двухъярусным двором

15.03.2023 | 12:56

Urban-квартал Svoboda от строительной группы «Рисан» возводится в самом центре Пензы, по соседству с дворцом водного спорта «Сура».

В этом привлекательном районе у домов часто маленькие дворы, но в случае с проектом от компании «Рисан» все продумано - там будет современный двухъярусный двор.

Парковка в нем не будет отнимать ценную площадь, потому что предусмотрен подземный паркинг с удобным заездом. Двор получилось реализовать в концепции «без машин», а наземные парковочные места расположить во внешней части квартала, таким образом увеличив также расстояние от проезжей части.

Еще одно решение, помогающее рационально использовать участок, - экокамера для раздельного сбора мусора. Она находится на подземном этаже в паркинге, а особый микроклимат в отдельном помещении сдерживает распространение запаха. Таким образом сохраняется чистота мест общего пользования и двора.

Рельеф местности позволил сделать двор двухуровневым и зонировать пространство по назначению.

Верхний ярус - это основная прогулочная зона. Здесь занятие для себя найдут и самые маленькие, и подростки, и взрослые. Например, тут будет игровая площадка с развивающими стендами для сенсорного развития, фотогеничные и атмосферные светодиодные качели, лежаки для чтения или принятия солнечных ванн, беседка для ланчей или работы на свежем воздухе. Места отдыха отделены кустарниками и газонами так, чтобы позволить расслабиться в тишине, замедлиться и подзарядиться.

Нижний ярус - это спортивная зона. Благодаря такому расположению жителям не будет мешать шум от командных игр. Там нашлось место для разноплановых активностей. Например, на нижнем ярусе будут столы для пинг-понга, станция с тренажерами для упражнений на открытом воздухе и стритбольная площадка, а на стене появится скалодром для желающих проверить свою силу и ловкость.

Дополнительная мотивация на спорт - в здании рядом с этой зоной спроектировано помещение для фитнес-клуба. Можно будет заряжаться настроем друг от друга через панорамные окна.

На территории будет многоуровневое освещение, которое создает особенную атмосферу. Запланированы светильники у самой земли, светящиеся шары на газонах и LED-качели, высокие фонари, а также мягкая архитектурная подсветка, которая подчеркнет выразительную фактуру фасадов.

Удобно, что рассмотреть двор и дома квартала можно на детализированном макете, который находится в офисе продаж на улице Мира, 44. Там же можно получить развернутую консультацию, подобрать планировку и получить помощь ипотечного брокера.

Узнать о проекте можно на сайте risan-svoboda.ru и по номеру 51-51-51.