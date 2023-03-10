«Рисан» впервые в Тепличном представил квартиры с террасами

10.03.2023 | 16:36

Строительная группа «Рисан» в прошлом месяце начала продажи в своем новом проекте в Тепличном - квартале в загородном стиле «Кантри». Компания впервые для себя представила в этом районе квартиры на первых этажах с собственными террасами.

Сначала коротко о квартале. Это огороженная и охраняемая большая территория в экологически чистом районе. 20 домов высотой от 7 до 10 этажей сгруппированы в небольшие кварталы с дворами без машин и собственными котельными. В жилом комплексе будет собственная площадь с досуговым центром и зоной барбекю, каток, прогулочный бульвар и площадка для дрессировки собак.

Совсем скоро наступит теплая пора - время прогулок и отдыха на лавочке в лучах теплого солнца. Время, когда хочется отправиться за город, вставать, когда солнце заливает комнату светом, срывать мяту, мелиссу и клубнику, заваривать ароматный чай на улице, наслаждаться пением птиц и есть свежеиспеченный яблочный пирог.

Вся эта романтика будет доступна в «Кантри». На площади появится зона «общественных огородов» - кадок с грунтом, где можно выращивать цветы или зелень к столу. Растения во дворах будут подобраны с заботой о птицах: там появятся деревья с шишками и плодами, например рябина и калина, а в центре первого двора расположится арт-объект из скворечников.

Квартиры с террасами на первых этажах подарят жителям возможность выйти на бодрящую зарядку утром, позагорать, не покидая квартиры, оставить ребенка играть на свежем воздухе, не волнуясь за него. Это собственное открытое пространство за стенами дома. Веранда будет покрыта террасной доской и огорожена эстетичной изгородью высотой 1 метр, а что расположить на ней, каждый решит сам: шезлонг, подвесное кресло или стол с плетеными стульями - масса вариантов на любой вкус.

Планировки с террасой радуют разнообразием - от студий до трехспальных. Например, квартира общей площадью 113,8 кв. м отлично подойдет для семьи с двумя детьми и собакой. В просторной прихожей можно поставить шкаф-купе или гардеробную систему. Две светлые детские станут уютным пространством для творчества, учебы и отдыха.

В родительской спальне - личный санузел, еще один - для остальных членов семьи. Так утренние сборы станут спокойными и комфортными. В кухне-гостиной можно принимать гостей и устраивать большие ужины с участием бабушек и дедушек или просто смотреть вместе семейные фильмы.

И, конечно же, «фишка» квартиры - просторная терраса, которую можно зонировать для разных функций.

В квартале «Кантри» можно купить квартиру сейчас в первых трех домах. Приобретение доступно не только за наличный расчет и в ипотеку, но и с помощью программы обмена, когда продажу старой квартиры от компании «Рисан» берет на себя отдел продаж, а новая бесплатно бронируется на срок до 3 месяцев.

Подобрать квартиру поможет персональный менеджер. Связаться с ним можно по телефону 51-51-51.