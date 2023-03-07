«Зеландия» признана лучшей на конкурсе новостроек

07.03.2023 | 10:58

Квартал «Зеландия» от компании «Рисан» отмечен на масштабном российском конкурсе «ТОП ЖК». Он занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс - новостройка в Пензенской области, доступное жилье».

«ТОП ЖК» проходит четвертый год подряд, в этом году было более 1,5 тысячи номинантов из разных регионов страны. Их оценивали свыше 400 независимых экспертов.

Каждый ЖК рассматривался по 133 параметрам. Большинство из них заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и Дом.РФ.

Награда - авторитетное признание высоких потребительских качеств жилого комплекса. При этом у квартир «Зеландии» демократичная цена - от 73 000 рублей за квадратный метр, по данным на 6 марта.

Небольшой квартал состоит из четырех домов. Два уже сданы с частью благоустройства, готовность еще двух оценивается в 88 и 89%. Завершить проект планируется до конца года.

В квартале «Зеландия» большие светлые холлы с панорамным остеклением и индивидуальным дизайном. Есть места ожидания с возможностью зарядки гаджетов, колясочные, велосипедные, лапомойки и на нулевом этаже кладовые.

Квартиры представлены в планировках разной площади, есть возможность выбрать аналогичные варианты с разным количеством балконов или даже без них. Большие окна 180 х 180 см добавляют света квартире. Благодаря тому, что дома ориентированы в разные стороны, можно выбрать вид на лес или на город.

При этом квартиры есть как в сданных домах, так и в строящихся. Доступны планировки разной площади, от однокомнатных до трешек.

В квартале будет современное благоустройство: двор без машин, функциональное зонирование, экологичные материалы, а также парковка на закрытой территории во внешней части жилого комплекса.

Узнать больше о квартале «Зеландия» можно на сайте risan-zeland.ru и по телефону 51-51-51.