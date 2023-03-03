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Город

В 5 минутах от центра Пензы откроют прогулочный бульвар и площадь

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Строительная группа «Рисан» создаст общественное пространство площадью 4 000 квадратных метров в микрорайоне ГПЗ города Пензы, на территории скандинавского квартала Norwood. Он расположился в 5 минутах от центра - на улице Измайлова.

Общественная часть скандинавского квартала будет пролегать между домами. Проект пока открыт для детальной доработки, но концепция благоустройства уже создана. Пространство можно в деталях рассмотреть на макете в офисе продаж рядом со строительной площадкой или в видеотуре по локации.

В благоустройстве будут преобладать лаконичные и эстетичные формы, теплая палитра и природные цвета, натуральные материалы и функциональность.

На протяжении всего бульвара по обеим сторонам будут установлены скамейки, где приятно поболтать, сидя с другом, и отдохнуть, греясь в лучах солнца. Вокруг будут высажены деревья и кустарники, аккуратные газоны.

Бульвар протянется между домами квартала Norwood. На первых этажах спроектированы коммерческие помещения. Там откроются магазины и кафе, чтобы жители смогли купить свежие продукты и ароматную выпечку прямо у дома. Можно назначить встречу в кафе или зайти на чай, когда прогуливаешься по бульвару.

Заканчивается бульвар площадью «Голоса природы». Локация предназначена для атмосферных ярмарок, праздников и мероприятий для жителей. Там расположатся места для отдыха и душевных бесед, будут установлены качели для взрослых.

Над бульваром появится гирлянда «звездное небо». Она будет включаться в темное время суток вне зависимости от сезона и создавать сказочную и романтичную атмосферу.

Из квартир соседних домов откроется вид на тихую и уютную пешеходную улицу, где не будет пыли и шума машин. Территория при этом будет закрытой и свободной от автомобилей. Можно парковаться на уличной стороне или приобрести место в многоуровневом паркинге.

В каждом дворе сканди-квартала Norwood запланировано уютное камерное благоустройство только для жителей. На огороженную территорию доступ осуществляется по специальному некопируемому ключу, а правопорядок обеспечивает собственная служба безопасности нового поколения от компании «Рисан» с многоступенчатой защитой.

Совсем недавно открылись продажи в двух новых домах квартала. Их отличает расположение в глубине комплекса, за первым домом, который стоит вдоль улицы Измайлова, около площади. На выбор представлено множество планировок для любого состава семьи и жизненного сценария.

Узнать больше о проекте можно по телефону 51-51-51 и на сайте risan-norwood.ru.

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