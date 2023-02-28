Сетевое издание|18+|Вторник|28 фев 2023|16:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Город

Upgrade от компании «Рисан» победил в премии «ТОП ЖК»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Квартал возможностей Upgrade занял первое место в самом масштабном в России градостроительном конкурсе жилых комплексов - новостроек «ТОП ЖК - 2023».

Победителей и призеров жюри выбрали из 1 057 ЖК от 674 застройщиков.

В Пензенской области в финал прошли три жилых комплекса. Среди них с учетом голосования экспертов в недвижимости и профессионального жюри лучшим признан квартал Upgrade.

Также жилой комплекс стал бронзовым призером конкурса среди многоэтажных домов на федеральном уровне.

Напомним, квартал Upgrade от компании «Рисан» строится в Дальнем Арбекове. Это крупный проект с разными форматами домов - одноподъездными видовыми башнями и большими П-образными зданиями переменной этажности. Так сделано, чтобы обеспечить лучшие виды на пруд, набережную и город, а также чтобы каждый нашел жилье на свой вкус и стиль.

Например, в больших «семейных» строениях будут просторные дворы без машин, где безопасно и уютно гулять с ребенком, а в башнях предполагается более камерная атмосфера.

Прямо в квартале «Рисан» строит двухэтажный детский сад с современным наполнением и увлекательной развивающей территорией, поэтому малыша можно будет водить в садик, даже не переходя дорогу.

В 2023 году, после очистки пруда, компания намерена начать благоустройство набережной, вдоль которой будет расположен квартал. Там появятся четыре тематических парка, прогулочная зона и площадь с амфитеатром для ярких событий.

Первый дом квартала уже сдан, готовность остальных пяти высокая. Можно приобрести жилье на разных этапах строительства, а также воспользоваться программой трейд-ин от «Рисана».

Недавно «Рисан» объявил продажи и в продолжении квартала Upgrade - рядом с ним появится Upgrade Family, адаптированный под потребности семей с детьми.

Узнать больше о проекте-победителе конкурса «ТОП ЖК - 2023» можно по телефону 51-51-51 и на сайте risan-upgrade.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте