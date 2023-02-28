Upgrade от компании «Рисан» победил в премии «ТОП ЖК»

28.02.2023 | 15:41

Квартал возможностей Upgrade занял первое место в самом масштабном в России градостроительном конкурсе жилых комплексов - новостроек «ТОП ЖК - 2023».

Победителей и призеров жюри выбрали из 1 057 ЖК от 674 застройщиков.

В Пензенской области в финал прошли три жилых комплекса. Среди них с учетом голосования экспертов в недвижимости и профессионального жюри лучшим признан квартал Upgrade.

Также жилой комплекс стал бронзовым призером конкурса среди многоэтажных домов на федеральном уровне.

Напомним, квартал Upgrade от компании «Рисан» строится в Дальнем Арбекове. Это крупный проект с разными форматами домов - одноподъездными видовыми башнями и большими П-образными зданиями переменной этажности. Так сделано, чтобы обеспечить лучшие виды на пруд, набережную и город, а также чтобы каждый нашел жилье на свой вкус и стиль.

Например, в больших «семейных» строениях будут просторные дворы без машин, где безопасно и уютно гулять с ребенком, а в башнях предполагается более камерная атмосфера.

Прямо в квартале «Рисан» строит двухэтажный детский сад с современным наполнением и увлекательной развивающей территорией, поэтому малыша можно будет водить в садик, даже не переходя дорогу.

В 2023 году, после очистки пруда, компания намерена начать благоустройство набережной, вдоль которой будет расположен квартал. Там появятся четыре тематических парка, прогулочная зона и площадь с амфитеатром для ярких событий.

Первый дом квартала уже сдан, готовность остальных пяти высокая. Можно приобрести жилье на разных этапах строительства, а также воспользоваться программой трейд-ин от «Рисана».

Недавно «Рисан» объявил продажи и в продолжении квартала Upgrade - рядом с ним появится Upgrade Family, адаптированный под потребности семей с детьми.

Узнать больше о проекте-победителе конкурса «ТОП ЖК - 2023» можно по телефону 51-51-51 и на сайте risan-upgrade.ru.