В резиденции Holms будет центральное кондиционирование

20.02.2023 | 09:05

Центральное кондиционирование от Electrolux будет реализовано в первом премиум-классе от строительной группы «Рисан» - резиденции Holms, которая активными темпами возводится на Западной Поляне.

Это станет одним из множества элементов, обеспечивающих новый уровень проживания и революционный комфорт.

Центральное кондиционирование дает возможность гибкой настройки микроклимата в квартире и создает благоприятную для резидентов обстановку, невзирая на температуру воздуха за окном.

Оно позволяет сохранить расслабляющую атмосферу. В отличие от привычных кондиционеров, такая система тише, поскольку все самые шумные элементы расположены за пределами квартиры.

Центральное кондиционирование – залог безупречного внешнего вида жилого комплекса после заселения. Авторская архитектура не будет испорчена внешними блоками кондиционеров. Останутся только безукоризненные линии фасадов, которые в темное время подчеркивает архитектурная подсветка.

Важно, что резидентам не придется заботиться об обслуживании системы - это берет на себя управляющая компания. Сервисная служба профессионально станет заниматься профилактикой и, при необходимости, ремонтом.

При этом квартирная часть оборудования будет вариативной - резиденты смогут выбрать именно то, что подойдет для именно для интерьера.

В резиденции Holms «Рисан» реализует и другие новшества, которые прежде не использовались в проектах компании, например лифты с уникальной дизайнерской отделкой, частный спортзал только для резидентов, рояль и бар в лобби.

Узнать больше обо всех деталях можно на сайте risan-holms.ru и по телефону 51-51-51.