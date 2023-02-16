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Город

«Рисан» открыл продажи в новом квартале в Тепличном

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Открыты продажи квартир в квартале в загородном стиле «Кантри» от строительной группы «Рисан». Масштабный комплекс расположится на огромной территории в Тепличном, в 15 минутах от центра и неподалеку от другого проекта «Ближняя Веселовка».

Это будет комплекс комфорт-класса с огороженной территорией и охраной от центра безопасности «Рисан». Высота домов варьируется от 7 до 10 этажей, чтобы сохранить ощущение простора и свободы в экологически чистом районе. Отапливаться комплекс будет от собственных, а не от городских котельных.

Всю территорию сделают закрытой по периметру, но без заборов между домами. Владельцы квартир смогут гулять по разным дворам и пользоваться всем благоустройством - для малышей, подростков, взрослых и пожилых людей. Дворы будут без машин, все парковки вынесены по другую сторону домов.

В квартале появится собственная площадь Событий и бульвар для прогулок. Сердцем этого общественного пространства станет досуг-центр - соседский клуб, где можно поделиться своим хобби, совместно организовать лекцию или книжный клуб. Впервые в практике «Рисана» это будет отдельное здание, в нем же расположится офис управляющей компании и пункт охраны.

Также на площади предусмотрена многофункциональная спортплощадка, на которой зимой будут заливать лед. Занятие по душе найдут и малыши, там появится большой игровой городок с горками, лазалками, домиками и качелями.

Необычным для Пензы элементом пространства станет шатер-купол для летних уличных мероприятий, где будут ставить легкую мебель, - идеальное пространство для мастер-классов по танцам, лекций или киновечеров, которым не помешает небольшой дождик.

Также на площади создадут выделенную зону барбекю с беседками, чтобы жители могли насладиться блюдами на огне.

«Кантри» станет дог-френдли-кварталом: там спроектирована площадка для выгула собак, где можно заняться дрессировкой питомца, не опасаясь за безопасность прохожих.

Новый проект от «Рисана» удивит и планировками квартир. Здесь впервые в этом районе появятся квартиры с террасами на первых этажах, которые могут стать любимым местом для солнечных ванн, утренней гимнастики или вечеров с уютным пледом.

Также будут представлены не только классические, но и популярные европланировки с большой кухней-гостиной. Есть квартиры с двумя санузлами, гардеробной или кладовой, теплыми остекленными лоджиями. Их площадь варьируется от 33 до 138 квадратных метров, так что подобрать идеальный вариант можно под любой жизненный сценарий. Сдаваться они будут с предчистовой отделкой WhiteBox.

Узнать больше о проекте можно по телефону 51-51-51.

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