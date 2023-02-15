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В Пензе стартовал международный фестиваль архитектуры

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XX Международный фестиваль архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи и школьников им. В. Е. Татлина стартовал в Пензе во вторник, 14 февраля.

Как и в прошлом году, событие организовано при поддержке строительной группы «Рисан».

Юбилейный конкурс стал рекордным по числу участников – больше 1 000 из 38 регионов России. Также на конкурсе представлены работы из Германии, Казахстана, Таджикистана и Афганистана.

Основное наполнение мероприятия - олимпиады для школьников и студентов по рисунку, живописи, графике, композиции в архитектуре и дизайне. Очно и онлайн будет работать научно-практическая конференция «Реабилитация жилого пространства горожанина». Для юных участников конкурсов и членов делегаций пройдут мастер-классы и конференции.

Закрытие фестиваля состоится 17 февраля. В этот день лучшие участники юбилейного конкурса получат приз от губернатора Пензенской области Олега Мельниченко – статуэтку с символом фестиваля, которую изготовили мастера-стеклодувы из Никольска.

История фестиваля им. В. Е. Татлина началась в 2004 году – именно тогда прошел первый конкурс-олимпиада детского архитектурно-художественного творчества. За 20 лет он помог выявить множество одаренных детей и подростков, дать им уверенность в выборе профессии.

Например, среди участников первого «Татлин-феста» был старшеклассник из школы № 3 Антон Белов. Сегодня он сооснователь архитектурного бюро, которое занимается благоустройством дворов в проектах от компании «Рисан», а также работает в разных городах страны.

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