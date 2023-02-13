Клиентам компании «Рисан» доступен трейд-ин

13.02.2023 | 14:22

Клиенты строительной группы «Рисан» могут воспользоваться сервисом трейд-ин для покупки или продажи квартиры.

Собственники жилья в домах компании могут продать существующую и приобрести новую рисановскую недвижимость без сторонних посредников, затрат и хлопот, а остальные - приобрести идеальную квартиру, в том числе в тех зданиях, где квартир от застройщика в продаже уже нет.

Сервис действует более полугода, и за это время им успели воспользоваться многие. Одна из клиенток компании даже поделилась мнением о сервисе в видеоинтервью.

Важное отличие трейд-ин от сделки через агентство недвижимости - бесплатное бронирование новой квартиры на 90 дней. Клиент может быть уверен, что выбранная планировка его точно дождется, пока продается старая квартира.

Также преимуществом трейд-ин от «Рисана» можно назвать базу потенциальных клиентов, интересовавшихся приобретением квартиры, а значит перспективу быстрой сделки.

Важно, что один и тот же менеджер занимается полным сопровождением сделки, то есть не придется несколько раз вводить в курс дела разных специалистов. Он поможет подобрать недвижимость как для жизни, так и для инвестиций. Все проходит в режиме одного окна - после продажи можно сразу направить средства на покупку.

«Иногда наши планы меняются, вместе с ними можно изменить и количество квадратных метров. Теперь это сделать легко вместе с компанией «Рисан». Если дом еще не сдан, вы можете обменять свою квартиру на более просторную или расположенную в другом районе. Если вы уже живете в нашем новом доме и понадобилась квартира побольше, то мы тоже поможем подобрать вам отличное жилье в нашем новом проекте», - подытожила менеджер отдела продаж Екатерина Афанасьева.

«Рисан» запустил на официальном сайте раздел, посвященный трейд-ин. Там можно получить информацию об этапах сделки, ознакомиться с доступными предложениями и оставить заявку на покупку квартиры или продажу своей.

Также узнать о сервисе можно по телефону 51-51-51.