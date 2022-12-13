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Город

На ГПЗ построят 8-ярусный паркинг со спортплощадкой на крыше

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Восьмиярусный паркинг будет построен в скандинавском квартале Norwood на улице Измайлова в Пензе. Большой проект реализует строительная группа «Рисан».

В жилом комплексе реализована концепция «двор без машин»: каждый двор будет свободен от автомобилей, чтобы жители чувствовали себя свободно и защищенно, используя детские площадки, зоны отдыха и просто работая под открытым небом.

Бесплатные наземные парковочные места вынесены за периметр домов, они доступны всем жителям и их гостям. Чтобы не превращать всю территорию квартала в стоянку, а использовать ее более рационально, запланировано строительство двух многоуровневых паркингов общей вместимостью около 500 машино-мест.

В первом из них уже открыты продажи. В восьмиярусном здании будут места площадью от 12,3 до 21,7 кв. м. Можно подобрать оптимальный вариант именно для своей машины и не тратить время на поиск парковки. Здание оборудуют лифтом.

Особенность паркинга - эксплуатируемая кровля. На крыше расположится зона для активного отдыха со спортивной площадкой, беговой дорожкой, столами для пинг-понга, местами для занятия йогой и зоной отдыха, а также санузел и раздевалки.

После работы летом будет приятно подняться на крышу и устроить себе тренировку на открытом воздухе или сыграть в баскетбол с соседями. Спортивная зона квартала специально размещена так, чтобы шумные активные игры не мешали жителям.

Напомним, сканди-квартал Norwood строится рядом с центром города: проехав мост, можно попасть в ТЦ «Высшая лига» и на главную пешеходную улицу Пензы. В квартале изящно сочетаются дома с секциями переменной этажности и закрытой территорией, а между ними расположен пешеходный бульвар и площадь, доступные всем горожанам. На бульвар выходит торговая галерея с кафе. Там посадят высокие деревья и благоустроят места для бесед с друзьями.

При оплате наличными действует скидка, доступна рассрочка, а также возможно приобрести машино-место в ипотеку. Узнать о всех условиях и забронировать место - по номеру 51-51-51.

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