В urban-квартале Svoboda «Рисан» впервые установит окна Kоmmerling

07.12.2022 | 18:09

Строительная группа «Рисан» недавно открыла продажи в своем новом проекте в центре города. Это urban-квартал Svoboda бизнес-класса, который возводится на углу улиц Революционной и Ставского.

В нем компания сделала ряд усовершенствований и улучшений, использовав свой предыдущий опыт строительства домов, в том числе бизнес-класса – в портфеле «Рисана» уже больше 35 сданных домов и 20 лет работы.

В частности, принято решение использовать в этом проекте окна Kömmerling, произведенные под строгим контролем по немецкой технологии. В данном профиле использована уникальная технология Greenline: окна не содержат свинца. Экологическая безопасность соответствует международному стандарту экомаркировки «Листок жизни». Это особенно важно для людей с аллергией, беременных женщин и пожилых людей.

Профильная система с пятью камерами и монтажной глубиной 76 мм теплее на 35% обычных окон из профилей 60 мм благодаря фальцевому уплотнителю в створках и специальному заслону внутри конструкции. Также конструкция предотвращает запотевание стекол.

Расположение в центре города - несомненное преимущество. Для жителей комплекса благоустроят собственный тихий закрытый двор без машин, однако движение транспорта вокруг будет оживленным.

Чтобы жители не испытывал неудобств от этого фактораи, у окон уникальная ячеистая структура, напоминающая пчелиные соты. Она снижает проникновение шума в помещение на 10%. Герметичность контуров уплотнения соответствует классу А, что обеспечивает изоляцию от сквозняка, влаги и шума.

Стекла в квартале Svoboda предусмотрены мультифункциональные: напыление из металла обеспечивает стабильный микроклимат в квартире. Если сравнивать с обычными, то до 58% тепловой энергии не проникает внутрь помещения летом. Стекла помогут экономить на охлаждении комнаты летом, зимой - на отоплении. Их особенность - легкий зеркальный эффект для большей приватности. Благодаря напылению меньше выцветают мебель, шторы и элементы декора.

Из окон открываются впечатляющие пейзажи, их можно в подробностях рассмотреть в обзорном видео.

Окна будут широкоформатные, в квартирах со вторым светом - высотой в два этажа. Они наполнят квартиру светом и уютом. Кроме того, их оборудуют детскими замками, поэтому проветривание безопасно.

Теперь об эстетике. Окна с внешней темной ламинацией в проектах от «Рисана» уже представлены, например, в квартале Kontinent, где остались в продаже последние квартиры. Впервые в практике компании жители квартала Svoboda вместе с квартирой получат темные москитные сетки. Не каждый готов специально подбирать по цвету элемент, который не видно из квартиры, а так лаконичный облик дома не потребует никаких дополнительных усилий.

Темная ламинация окон с внутренней части квартиры впервые введена в практику компании. Это позволит воплотить самые свежие дизайнерские решения. Если при эксплуатации поцарапается окно, это не будет заметно, потому что профиль изготовлен из материала одного цвета, а не просто оклеен. При необходимости ламинацию можно будет изменить во время ремонта.

Увидеть и протестировать демонстрационный образец окна можно в офисе продаж СГ «Рисан» на улице Мира, 44. Там же находится детализированный макет жилого комплекса. В квартале Svoboda внедрена масса новшеств для комфортной жизни, и о каждом из них хочется рассказать подробно. Это сделает менеджер на персональной консультации. Записаться на нее можно по телефону 51-51-51.