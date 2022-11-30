«Рисан» в пятый раз получил знак «Надежный застройщик России»

30.11.2022 | 13:16

Строительная группа «Рисан» в пятый раз подряд получила золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик России».

Это одна из наиболее известных и авторитетных наград в сфере жилищного строительства в стране. По данным портала ЕРЗ, она входит в число самых престижных наград отрасли.

Отбор номинантов происходит в два этапа без предварительных заявок. Сначала Фонд развития механизмов гражданского контроля, учредитель премии, проверяет строящиеся многоэтажки по всей стране на предмет соблюдения законных прав и интересов дольщиков. В основе методики лежит анализ документов застройщика, а также непосредственные контакты с отделами продаж с помощью тайных покупателей.

По итогам этапа формируется первичный перечень компаний по каждому субъекту РФ.

Затем в региональные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере долевого строительства, направляются запросы на предмет претензий с их стороны и жалоб от покупателей к отобранным на первом этапе компаниям. Если никаких вопросов к номинантам нет, им вручается знак «Надежный застройщик России».

Такая система позволяет значительно облегчить покупателям выбор надежной новостройки.

В 2022 году на награждение золотым знаком «Надежный застройщик России-2022» было номинировано 249 компаний. Среди них и пять девелоперов из Пензы, в том числе строительная группа «Рисан».

Однако так было не всегда, например в 2021 году «Рисан» стал единственным номинантом от Пензенской области. Благодаря многолетней работе, опыту и ответственному отношению, в копилке компании уже пять золотых знаков - выдающийся в Пензенской области результат.

«Строительная группа «Рисан» является рекордсменом по полученным знакам «Надежный застройщик России». Причина - трепетное отношение к репутации компании и максимальное внимание к своим новоселам. Мы уверены, что компания и дальше будет твердо придерживаться своих традиций и мы ежегодно будем ее поздравлять и чествовать за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства», - сказала генеральный директор Фонда развития механизмов гражданского контроля Мария Кошеверская.

«Рисан» реализует проекты в Пензе с 2002 года. За это время построено около 700 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Среди проектов компании сданные жилые комплексы «Новые сады», «Квартет», «Фаворит», «Три тополя», «Триумф», «Олимп», «Ближняя Веселовка», а также строящиеся Svoboda, Norwood, «Зеландия», Upgrade и Upgrade Family, Kontinent. Несколько объектов готовятся к выходу на рынок.

Кроме качественного и комфортного жилья, «Рисан» обустраивает новые общественные пространства. Так появились современные Парк времен, парк «Союз».

Узнать больше о проектах девелопера можно на официальном сайте risan-penza.ru.