Ключи от квартир в «Зеландии» пензенцы получат уже этой зимой

21.11.2022 | 17:35

«Рисан» намерен раньше срока ввести в эксплуатацию первые два дома в своем новом квартале «Зеландия». Вместо III квартала 2023 года дома намечено сдать уже этой зимой. Их готовность уже значительно превысила 90%.

К числу счастливчиков, которые скоро получат ключи от своих квартир, еще можно присоединиться. Несколько свободных квартир разной площади остались в продаже.

Среди них, например, квартиры-трансформеры. Идеальный вариант для семьи с ребенком, которая в перспективе задумывается еще об одном малыше. Это планировки с двумя окнами в кухне-гостиной и таким расположением коммуникаций и несущих конструкций, которое позволяет при необходимости возвести перегородку и выделить дополнительную полноценную спальню.

Кстати, у проекта есть интересная особенность: можно выбрать квартиру, где столько балконов, сколько вам нужно: один, два, три или ни одного. Все балконы с панорамным остеклением, так что можно устроить летний садик или релакс-зону, где взгляд не встречает препятствий.

Продуманы не только квартиры, но и холлы домов в «Зеландии». В них есть велосипедные и колясочные, мягкие зоны ожидания и соседский буккроссинг. Входные группы в проекте сквозные - из квартиры можно выйти как в сторону улицы, так и в новенький двор.

Его внутренняя часть тихая, неторопливая и уютная - с песочницей и горками для малышей, местами отдыха и работы для взрослых. Она уже почти готова встречать жителей, как и внешняя зона двора с дорожкой для бега, спортивным полем и высокой горкой-башней.

Благодаря тому, что первые два дома сдаются этой зимой, а вторые - до конца следующего года, жители сделают ремонт и въедут в свои новые квартиры примерно в одно время. Рядом не окажется продолжительной и шумной стройки, а благоустройство будет совсем новым и свежим.

Узнать о квартирах, оставшихся в продаже, можно по телефону 51-51-51.

Рядом со строительной площадкой напротив дворца спорта «Буртасы» действует современный офис продаж с макетом жилого комплекса и моделями, которые показывают в разрезе технологии строительства от радиаторов и окон до фасада и кровли.