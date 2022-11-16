«Рисан» досрочно сдал ЖК с соседским центром

16.11.2022 | 13:21

Первый дом в квартале возможностей Upgrade от строительной группы «Рисан» сдан досрочно, в традициях компании. Он уже встречает своих будущих жителей. 16 ноября началась выдача ключей от квартир в первом доме этого жилого комплекса на берегу пруда в Дальнем Арбекове.

Во время старта продаж проект вызвал бурю интереса и шквал звонков, поэтому он почти полностью был распродан за первые дни, а квартиры стали выгодной инвестицией и выросли в цене. Пензенцы, которые положились на репутацию застройщика и поверили в первый этап проекта, когда он еще был на стадии котлована, не прогадали. Прямо по соседству уже готовится к открытию ледовый дворец, а сам красавец-дом даже превзошел 3D-визуализации.

Современный двор с батутом и геопластикой, изящные и стильные фасады, огромные окна, дизайнерские холлы и первый в Пензе соседский центр. Когда достаточное количество жителей переедут в новые квартиры, Hobby Club станет местом для знакомства и общения соседей. Там они смогут пользоваться всем оборудованием - от телевизора, спортивных снарядов и столов со стульями до полноценной кухни с плитами, духовками, холодильником и зоной дегустации.

«Люблю этот проект, он свежий и современный, здесь мы воплотили много нового. Например, квартиры с окном в ванной, тремя гардеробными, с собственной открытой террасой на первом этаже. А ещё здесь благодаря рельефу невероятные виды из окон даже с низких этажей. Достаточно всего один раз увидеть, чтобы влюбиться в это место. Новым для нас решением стал соседский центр, или Hobby Club. Здесь жители смогут делиться своими увлечениями, проводить кулинарные мастер-классы, занятия по танцам и фитнесу и образовательные лекции», - отметила коммерческий директор «Рисана» Ольга Кускова.

Сейчас по соседству с готовым домом строятся еще 5 домов квартала возможностей Upgrade. Среди них как одноподъездные башни, так и большие дома с подземным паркингом и секциями переменной этажности.

«Этот проект комплексный, и мы заботимся о том, что будет окружать жителей. Мы строим здесь за собственные средства детский сад, в следующем году хотим благоустраивать набережную. В каждом доме есть коммерческие помещения, где появятся магазины, аптеки, кафе. Мы внедрим во всем квартале Upgrade собственную систему безопасности, которую уже доработали на первом проекте. Уже могу сказать, что мы не остановимся на строительстве садика и шести домов этого жилого комплекса, планы гораздо масштабнее», - сказал генеральный директор «Рисана» Сергей Лисовол.

Сейчас квартиру в квартале Upgrade можно приобрести в любом из пяти строящихся домов, готовность 2-й и 3-й очереди - 77% и 76% соответственно. В проекте представлены разнообразные планировки площадью от 33 до 95 кв. метров, что позволяет подобрать оптимальный размер квартиры.

Узнать цены и забронировать можно по телефону 51-51-51.