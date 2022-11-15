«Зеландия» вошла в топ-3 пензенских многоэтажек комфорт-класса

15.11.2022 | 15:08

Новый квартал «Зеландия» от строительной группы «Рисан», который возводится напротив дворца спорта «Буртасы» в Пензе, вошел в тройку лучших многоэтажных домов комфорт-класса во всем регионе.

Таковы данные ноябрьского рейтинга, который опубликовал портал «Единый ресурс застройщиков».

Первое строение, по данным на конец октября, было готово на 97%, второе на 93%. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома планируется в ближайшие недели. Темпы строительства дают все основания на это рассчитывать.

Это значит, что свои квартиры в новеньких 17-этажках от «Рисана» собственники получат уже совсем скоро. К ним еще можно присоединиться. В двух строениях осталось около 10% квартир, однако пока можно выбрать нужную площадь и этаж, а вскоре приступить к ремонту.

Имеется жилье и в двух других строениях квартала «Зеландия». Там выбор квартир больше, а сдача домов тоже не за горами, в следующем году. Получается, что весь проект будет сдан поэтапно за короткий срок, благодаря этому у жителей быстро появится доступ ко всей территории и благоустройству проекта, а шум строительной техники беспокоить не будет.

Сейчас в «Зеландии» активно идет благоустройство. Уложена плитка на дорожках, расстелен натуральный рулонный газон. Во внешней части двора установлена высокая зеленая горка-башня с длинным спуском, на которой будет весело играть школьникам. Конструкция защищает ребенка от падения с высоты: весь контур закрыт рейками и декоративной сеткой. Подготовлено основание для беговой дорожки.

В тихом закрытом дворе, изолированном от шума улицы четырьмя домами, благоустройство тоже все больше обретает форму. Там уже сделана геопластика: искусственный холм с резиновым покрытием приятного зеленого цвета. Внутри он дополнен трубой для лазания, а снаружи - горками. Рядом находятся качели, балансиры и другие игровые элементы для самых маленьких. Не забыли и об отдыхе взрослых.

Из двора можно сразу попасть в холл, как и со стороны улицы, благодаря тому, что входная группа на первом этаже сквозная, с двумя входами. Жителей и гостей комплекса встречает дизайнерский интерьер в сдержанных цветах с мягкой зоной ожидания и буккроссингом, колясочной и велосипедной.

В холлах, как и на всей территории, обеспечат видеонаблюдение без слепых зон и установят терминалы «виртуальный консьерж». С их помощью можно связаться с оператором центра безопасности «Рисан», чтобы задать вопрос или попросить помощи, а он в свою очередь, например, сделает замечание работникам, которые оставили строительный мусор в общей зоне.

Больше информации о приобретении квартир - в офисе продаж рядом со строительной площадкой, где находится детализированный макет жилого комплекса и его конструктивные элементы в разрезе, например макет фасада, радиатора, окна, кровли.

Выбрать удобное время и задать первые вопросы можно по телефону 51-51-51. Менеджер бесплатно вызовет такси к офису, чтобы клиент добрался с комфортом. Также на вопросы ответят и в других офисах продаж «Рисана»: в Дальнем и Ближнем Арбекове, на Западной Поляне, в центре Пензы или на ГПЗ.