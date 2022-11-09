Дизайнер объяснил, почему лучше купить квартиру без отделки

09.11.2022 | 17:31

Дизайнер Яна Москвина рекомендовала отдавать предпочтение квартире без финишной отделки тем, кто намерен жить в ней несколько лет, и объяснила почему.

«Если рассматривать квартиру с готовой отделкой, то нужно отметить, что это всегда конкретные интерьерные решения, я бы даже сказала - типовые, где в будущем вы будете ограничены при выборе мебели. Если вы покупаете квартиру для себя и надолго, я рекомендовала бы выбрать White Box и сделать ремонт на свой вкус», - сказала специалист.

Она отметила, что именно с отделкой White Box сдаются квартиры в проектах строительной группы «Рисан».

«Квартира с такой отделкой идет с возведенными по проекту оштукатуренными стенами. На полу - стяжка по уровню, внутри - скрытая разводка отопления. Подключены радиаторы и полотенцесушитель. В санузле и кухне проходят трубы горячего и холодного водоснабжения, канализация. В прихожую заведен высоковольтный провод для электричества. Такой вариант не ограничивает вас в отделке и расстановке мебели и не лишает вас индивидуальности», - поясняет дизайнер.

Яна Москвина добавила, что в современных жилых комплексах более функциональные планировки, чем в квартирах прошлых десятилетий.

«Ваша будущая квартира должна быть комфортной для всех жильцов, чтобы в дальнейшем можно было максимально функционально использовать каждый квадратный метр помещения. Конечно, новостройки выигрывают в этом плане, так как дают большую вариативность при выборе квартиры своей мечты. А их планировки разрабатываются с учетом новых пожеланий, отображая тенденции реального времени. Плюсами новостройки становятся организованные дворовые территории, качественно продуманные холлы и лобби, закрытая территория и современное коммунальное и техническое оснащение дома», - пояснила она.

Также Яна Москвина отметила удобство планировки трансформера - квартиры, в которой несущие конструкции и окна расположены так, что при необходимости легко адаптировать ее под новый жизненный сценарий. Они представлены в квартале «Зеландия» от «Рисана», который строится в Арбекове. Посмотреть, как выглядит такая квартира в реальности с отделкой White Box, можно на видео.

«Квартиры-трансформеры, безусловно, очень удобны. Вы не ограничены в будущем конкретной привязкой к несущим стенам. При изменении количества проживающих можно расширить общую зону кухни-гостиной или, наоборот, выделить детскую. Чтобы в будущем было проще сделать небольшой ремонт, выбирайте универсальные покрытия стен, такие как декоративная штукатурка и покраска. Размещайте запасные розетки на стенах, чтобы в случае переноса или демонтажа стены в помещении было достаточного электротехнического оборудования», - сказала она.

Первые два строения в квартале «Зеландия» намечено ввести в эксплуатацию уже в этом году. В них еще есть свободные квартиры.

Получить консультацию по приобретению квартиры у менеджера и ипотечного брокера можно бесплатно в офисе продаж «Рисан». Встреча назначается по телефону 51-51-51 в удобное для клиента время.