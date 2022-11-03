«Рисан» продолжает строительство уверенными темпами

03.11.2022 | 16:13

Строительная группа «Рисан» продолжает возведение всех своих проектов по установленному графику.

Компания выступает за прозрачность процесса и понимает, насколько важно будущим жителям быть в курсе происходящего, особенно когда они решились на покупку квартиры еще на этапе строительства и в сложный экономический период. Поэтому «Рисан» делится ходом работ по каждому дому с фотографиями, описанием и свежей процентной готовностью.

Посмотреть, как идет стройка нужного объекта, можно в Telegram-каналах проектов. Свежий подробный отчет публикуется в конце каждого месяца, так что сейчас там как раз актуальные данные.

Например, читатели канала квартала возможностей Upgrade уже знают, что первый дом комплекса готов на 100% и введен в эксплуатацию. С 16 ноября начнется выдача ключей. Оценивая фото с других домов жилого комплекса, вы можете убедиться, что они тоже активно подрастают и проект воплощается в реальность. Рядом, напомним, компания строит детский сад.

Первые отчеты появились и на канале urban-квартала Svoboda, строительство которого началось в центре Пензы, рядом с дворцом водного спорта «Сура». Этот проект, по данным на конец октября, готов на 7%. Ему только предстоит обрести свои очертания - работы на этапе котлована, продолжается забивка свай.

Также команда «Рисана» регулярно делает обзорные ролики со строительных площадок, где показывает строительство, в том числе с воздуха. Это помогает не только быть в курсе, но и оценить локацию и виды из окон.

Например, последнее видео посвящено кварталу «Зеландия». Можно виртуально подняться над стройплощадкой, рассмотреть вблизи фасады и балконы, а потом заглянуть внутрь дома и понаблюдать за работой.

Больше информации о наполнении каждого проекта - на сайте строительной группы «Рисан». Консультации проводятся в разных районах Пензы: офисы продаж есть в центре, на Западной Поляне, на ГПЗ, в Арбекове.

В ближайшие дни можно воспользоваться выходными и посетить один из них. В пятницу, 4 ноября, с 10:00 до 14:00 работают офисы на Пушкина, 15, и на Мира, 44. В субботу, 5 ноября, в эти же часы работают все офисы. Назначить удобное время для консультации можно по номеру 51-51-51.