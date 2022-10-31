Svoboda стала первым в Пензе умным ЖК класса D

31.10.2022 | 17:40

Urban-квартал Svoboda от строительной группы «Рисан» стал первым жилым комплексом в Пензе, который включен в реестр умных новостроек портала «Единый ресурс застройщиков» с присвоением класса D.

Сейчас в нем числится чуть более 120 ЖК со всей страны. Свыше 50% всех участников реестра имеют более низкий класс (Е), а более высокий (А, В или С) - лишь 15%. Остальные проекты, которые строятся в городе и включены в список, получили класс Е, начальный для присвоения звания умной новостройки. Тем не менее попадание в реестр - это высокая оценка сама по себе.

Для каждого более высокого класса условий больше, чем для предыдущего, их десятки. Вот несколько примеров функций, которые будут в новом проекте «Рисана» в центре Пензы.

Например, в urban-квартале Svoboda реализована система «Умный дом». В базовом наборе каждому жителю доступны пять основных функций, набравших наибольшее количество баллов в опросе о востребованности, проведенном Институтом развития строительной отрасли.

Автоматизированный сбор и передача в управляющую компанию данных о потреблении энергии, воды, тепла позволят не забивать голову счетчиками и квитанциями. Видеонаблюдение за двором, входами и подъездом - дополнительная гарантия отсутствия переживаний за себя и близких.

Здесь впервые в практике «Рисана» будет фиксирование протечек и автоматизированное запирание стояков. В случае коммунальной аварии у соседей сверху система сбережет дорогой ремонт и домашний уют.

Также здесь будет удаленное управление доступом для людей и транспорта на территорию. Жители смогут избежать неловких моментов и впустить гостей в комфортный холл, даже если сами еще только на пути домой.

Дополнить базовый пакет умного дома можно сервисами центра безопасности «Рисана», например услугой «Парковочный ассистент», чтобы контролировать сохранность автомобиля в паркинге через дополнительную камеру в режиме онлайн.

Эта же структура обеспечивает четыре рубежа безопасности, работу виртуальных консьержей и круглосуточный контроль камер по всей территории.

Кроме того, у жителей будет мобильное приложение, с помощью которого можно оплачивать счета, читать новости комплекса, оставлять заявки на обслуживание или задавать вопросы специалистам.

Больше об умном проекте «Рисан» в центре Пензы - на сайте risan-svoboda.ru и во время персональной консультации в отделе продаж. Удобный час для посещения можно выбрать по телефону 51-51-51.