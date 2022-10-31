Город

Svoboda стала первым в Пензе умным ЖК класса D

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Urban-квартал Svoboda от строительной группы «Рисан» стал первым жилым комплексом в Пензе, который включен в реестр умных новостроек портала «Единый ресурс застройщиков» с присвоением класса D.

Сейчас в нем числится чуть более 120 ЖК со всей страны. Свыше 50% всех участников реестра имеют более низкий класс (Е), а более высокий (А, В или С) - лишь 15%. Остальные проекты, которые строятся в городе и включены в список, получили класс Е, начальный для присвоения звания умной новостройки. Тем не менее попадание в реестр - это высокая оценка сама по себе.

Для каждого более высокого класса условий больше, чем для предыдущего, их десятки. Вот несколько примеров функций, которые будут в новом проекте «Рисана» в центре Пензы.

Например, в urban-квартале Svoboda реализована система «Умный дом». В базовом наборе каждому жителю доступны пять основных функций, набравших наибольшее количество баллов в опросе о востребованности, проведенном Институтом развития строительной отрасли.

Автоматизированный сбор и передача в управляющую компанию данных о потреблении энергии, воды, тепла позволят не забивать голову счетчиками и квитанциями. Видеонаблюдение за двором, входами и подъездом - дополнительная гарантия отсутствия переживаний за себя и близких.

Здесь впервые в практике «Рисана» будет фиксирование протечек и автоматизированное запирание стояков. В случае коммунальной аварии у соседей сверху система сбережет дорогой ремонт и домашний уют.

Также здесь будет удаленное управление доступом для людей и транспорта на территорию. Жители смогут избежать неловких моментов и впустить гостей в комфортный холл, даже если сами еще только на пути домой.

Дополнить базовый пакет умного дома можно сервисами центра безопасности «Рисана», например услугой «Парковочный ассистент», чтобы контролировать сохранность автомобиля в паркинге через дополнительную камеру в режиме онлайн.

Эта же структура обеспечивает четыре рубежа безопасности, работу виртуальных консьержей и круглосуточный контроль камер по всей территории.

Кроме того, у жителей будет мобильное приложение, с помощью которого можно оплачивать счета, читать новости комплекса, оставлять заявки на обслуживание или задавать вопросы специалистам.

Больше об умном проекте «Рисан» в центре Пензы - на сайте risan-svoboda.ru и во время персональной консультации в отделе продаж. Удобный час для посещения можно выбрать по телефону 51-51-51.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте