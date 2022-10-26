«Рисан» назвал 5 плюсов покупки квартиры в trade-in

26.10.2022 | 11:50

Строительная группа «Рисан» запустила сервис trade-in для собственников квартир в своих проектах. Теперь будущие новоселы смогут удобным способом повысить уровень комфорта, выбрав новый жилой комплекс или квартиру побольше.

Эта схема работает для квартир как в строящихся, так и в сданных домах. Например, trade-in поможет в случае, когда недвижимость приобретена в одном проекте, а в продажу вышел еще более привлекательный жилой комплекс.

У trade-in от компании «Рисан» есть ряд преимуществ перед самостоятельной сделкой. Например, одно из них - это база потенциальных клиентов, утверждает менеджер Екатерина Афанасьева.

«Вы будете избавлены от необходимости самостоятельного поиска потенциального покупателя, ведь у нас имеется своя большая база клиентов, в которой наверняка найдутся желающие купить квартиру в вашем жилом комплексе», - пояснила она, обращаясь к клиентам.

Также отдел продаж «Рисана» берет на себя все сопровождение сделки, отмечает менеджер.

«Наш специалист проведет оценку рыночной стоимости вашей квартиры, разместит информацию на площадках объявлений, подберет потенциальных клиентов, покажет жилье будущим собственникам, займется юридическими тонкостями и обеспечит чистоту сделки», - добавила Екатерина.

Она уточнила, что третье преимущество - режим одного окна: после продажи клиент сразу может вложить деньги в новую квартиру, поскольку весь цикл будет вести один и тот же персональный менеджер.

«Строительная группа «Рисан» реализует проекты в разных частях Пензы. Мы сразу подберем новый объект недвижимости под ваш новый запрос, будь это инвестиция, расширение или переезд в другой район, и - это пятый плюс - бесплатно забронируем вашу новую квартиру на 90 дней», - сказала менеджер отдела продаж.

Программа действует совсем недавно, однако к ней имеется интерес, а первые довольные клиенты уже совершили свои идеальные сделки в trade-in.

В портфеле компании «Рисан» на данный момент 12 live-кварталов. Это 7 завершенных проектов: «Новые сады», «Три тополя», «Триумф», «Олимп», «Фаворит», «Квартет», «Ближняя Веселовка» - и 5 строящихся: Upgrade, «Зеландия», Svoboda, Norwood и Kontinent. Сервис trade-in доступен для собственников квартир в любом из них.

Получить бесплатную консультацию у персонального менеджера можно по телефону 51-51-51 или в любом офисе продаж компании «Рисан».