Архитекторы рассказали, как создали уникальный двор для «Рисана»

20.10.2022 | 15:57

«Рисан» намерен сделать двор квартала «Зеландия» в Арбекове любимым местом для жителей всех возрастов. Для этого компания разработала уникальный проект этого пространства совместно с известным архитектурным бюро «Вещь!». Специалисты рассказали, на каких принципах создается двор, который первые жители увидят уже в этом году.

Сооснователь архитектурного бюро Мария Кутай отметила, что команда стремилась максимально раскрыть философию бренда, поэтому предложила авторские малые архитектурные формы из натуральных материалов и разнообразное озеленение, которые в сочетании с необычными фасадами сделают пространство неповторимым и подарят ощущение дома.

«Двор без машин, так что в нем действительно захочется проводить время. Здесь можно будет найти для себя место отдыха каждому жителю и в зависимости от настроения провести время активно или расслабленно. Исходя из этого, территория делится на более камерную и тихую внутреннюю часть двора и более активную внешнюю - play-пространство», - пояснила она.

Мария отметила, что спортивное ядро включает поле для игры в мини-футбол, баскетбол или волейбол, которое зимой с помощью хоккейной коробки будут превращать в каток, трибуны с навесом, которые можно также использовать для фитнеса, поскольку рядом зона workout и тренажеры, а также столы для тенниса.

«В этой же части мы расположили зону для игр детей среднего и старшего возраста с двумя игровыми доминантами - большой открытой сеткой для лазания и закрытой башней с высокой горкой. Здесь же появятся традиционные качели и карусели. Для комфорта жителей, а особенно для родителей с детьми, рядом располагается туалет. Еще здесь есть качели для взрослых и крутящиеся кресла, ведь кататься любят не только дети, но и взрослые! Все это пространство огибает беговая дорожка. Таким образом, мы предполагаем разные сценарии проведения времени на свежем воздухе», - пояснила сооснователь АБ «Вещь!».

Ее коллега Наталья Дьячкова уточнила, что под тихий отдых, работу на улице и игры малышей до трех лет отведена внутренняя часть двора.

«Для взрослых мы предусмотрели разнообразные зоны отдыха с гамаками, качелями и скамейками. Также в проекте будут места с возможностью поработать за ноутбуком во дворе - со столами и розетками. Следуя концепции и фирменному стилю бренда, мы разработали для них авторские навесы. Для родителей с самыми маленькими детьми здесь мы спроектировали просторную песочницу с интересным оборудованием, небольшой холм с горками и теневой навес с сидениями», - пояснила архитектор бюро «Вещь!».

Она подчеркнула, что на всей территории квартала «Зеландия» особое внимание уделено озеленению, создающему эффект камерности, приватности и дополнительно снижающему шум, который и так уже значительно приглушают сами строения квартала.

«Живописная картина получится благодаря многоуровневому озеленению, состоящему из деревьев, кустарников, цветников и газона. Луга Зеландии вдохновили нас на локации с растениями, цветущими непрерывно весь теплый сезон. Во внешней части двора появится яблоневый мини-сад. Чередование лиственных и хвойных растений сделает двор красивым даже зимой. Планируются регулярные, то есть ровные и симметричные, посадки лип и хвойных деревьев и вкрапления берез и каштанов с живописными кронами. Это создаст визуальное разнообразие в теплое время года, а подпорные стенки с цветниками напомнят силуэты гор и образ Зеландии», - сказала Наталья Дьячкова.

Первые жители квартала «Зеландия» получат ключи от своих квартир и смогут прогуляться по новому двору уже совсем скоро. Узнать больше о проекте можно на сайте risan-zeland.ru, а забронировать квартиру, узнать цены и ознакомиться с технологиями строительства - на персональной консультации в офисе, телефон для записи 51-51-51.