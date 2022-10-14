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Сотрудники «Рисана» покупают квартиры в домах компании

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Когда работники компании пользуются ее продуктами или сервисами, это всегда вызывает доверие. Особенно если речь идет о таком важном шаге, как приобретение квартиры. Они владеют полной и всеобъемлющей информацией о деятельности фирмы и проектах изнутри, поэтому основываются на объективных данных.

Своим мнением поделились некоторые сотрудники «Рисана», купившие квартиры в совершенно новых проектах, где еще не сдано ни одного дома.

Менеджер отдела продаж Максим - будущий житель квартала «Зеландия». Он отмечает, что вкладываться в строящиеся проекты не страшно благодаря безукоризненной репутации застройщика.

«Рисан» - это приятные эмоции, двор и благоустройство, для меня также это гарантия качества. Перед тем как покупать, у меня была только одна мысль: не важно, какой объект, главное - чтоб его строил «Рисан». Для меня это уверенность и большое предвкушение нового проекта, ведь каждый новый жилой комплекс уникален по-своему и всегда на уровень выше!» - отметил он.

Квартал «Зеландия» находится в Арбекове, между дворцом спорта «Буртасы» и универсамом № 175. В соседних дворах - школы и детсады, а на первых этажах домов - магазины и кафе. В жилом комплексе - всего четыре дома, которые образуют закрытый двор только для своих. Внутри будет тихое пространство для отдыха, работы на свежем воздухе и игр самых маленьких. Внешняя часть территории отведена под активный досуг и общение детей постарше.

Менеджер отдела продаж Александр совсем скоро станет жителем одного из проектов строительной группы «Рисан». Он готовится получить ключи от квартиры уже в этом году в квартале Upgrade. Александр покупал недвижимость на старте продаж проекта, выбирая между сданными домами и новостройками.

«Я посещал наши сданные комплексы - и каждый раз восхищался от того, какой акцент делает наша компания на благоустройство дворов и территории. Однако в сданных домах от «Рисана» свободных квартир практически не бывает. Вторичный рынок, который я смотрел в Арбекове, не отвечал ожиданиям, кроме того, процент по ипотеке на него гораздо выше. Большую роль при выборе, кроме расположения, для меня сыграли именно дизайнерские места общего пользования и классное благоустройство. Для меня важно и то, что в квартале Upgrade предусмотрены кладовые прямо на этаже», - отметил Александр.

Этот ЖК находится на берегу пруда в Дальнем Арбекове. Прямо на территории «Рисан» строит детский сад на 140 мест, по соседству с жилым комплексом до конца года откроется крытый ледовый каток.

Важно, что в домах, построенных «Рисаном», живут не только рядовые сотрудники компании, но и топ-менеджеры. В строительной группе считают это показателем уровня жилья и возможностью лично проверить все - от качества строительства до сервиса.

Узнать больше о любом из проектов компании, где есть в продаже квартиры, можно на сайте risan-penza.ru и по телефону 51-51-51.

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