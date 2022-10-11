В квартале Upgrade откроется детский сад

11.10.2022 | 09:41

На территории квартала возможностей Upgrade продолжается строительство детского сада. Он расположен на холме у пруда рядом с горбольницей № 6, в глубине жилого комплекса и в непосредственной близости к домам.

Такое расположение очень удобно. Малышей не потревожат шум и пыль от дороги, а ветер там будет слабее - территорию садика закрывают дома, а сама площадка находится ниже первой линии домов. При этом из двора садика и из окон будет открываться красивый вид на водоем за счет расположения на возвышенности и террасированного благоустройства.

Особенность расположения нашла отражение в архитектуре: часть окон будут панорамными, с защитным барьером. Здание ориентировано на юго-запад, чтобы впустить больше света. То же самое позволят сделать зенитные окна в крыше.

Светлой станет и вся внутренняя отделка. Будут использованы нежные и приятные оттенки желтого, оранжевого, голубого, синего, фиолетового, зеленого и белый цвет. Группы оформят в трех тематических решениях.

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест, или 7 групп: две из них для малышей до 3 лет, а остальные - для старших. Появится медицинский кабинет с процедурной, комнаты для занятий с логопедом и психологом, залы для физкультуры и музыки, удобная столовая. Также там будут современная кухня с несколькими цехами и прачечная, чтобы обеспечивать вкусное, свежее питание и чистоту.

В здании детского сада предусмотрено все для комфорта ребят и их всестороннего развития - известное архитектурное бюро DeVision спроектировало его с учетом всех экологических и гигиенических норм.

«Рисан» возводит детский сад на собственные средства. Причем сдано будет не просто пустое здание - его полностью укомплектуют всем необходимым, включая мебель, игрушки, посуду и постельное белье.

На территории высадят деревья и кустарники разных пород. Покрытие на игровых площадках предусмотрено безопасное, что убережет малышей от лишних травм и слез и сохранит одежду чистой. Игровые элементы позволят взаимодействовать с ними самостоятельно и в компании сверстников. Планируется городок с подвесными мостиками и турниками, песочницы, качалки и горки - все с учетом возраста воспитанников.

Строительство садика идет параллельно с домами. Сейчас одновременно возводится шесть домов. Первый давно распродан и готовится к вводу в эксплуатацию уже этой осенью, а в остальных пока есть свободные квартиры. Все дома строятся в соответствии с графиком и даже с его опережением. От любого из строений путь к садику будет занимать не более 5 минут, поэтому не придется тратить много времени на дорогу и пользоваться транспортом, а обратный путь можно превратить в неспешную прогулку по благоустроенному кварталу.

Узнать больше о приобретении квартиры в любом из строений можно на сайте risan-upgrade.ru и по телефону 51-51-51.