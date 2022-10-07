«Рисан» остается в числе лидеров топа застройщиков РФ

07.10.2022 | 09:02

В октябре строительная группа «Рисан» переместилась с 7-го на 6-е место в топе застройщиков РФ по потребительским качествам ЖК. В рейтинге по Пензенской области «Рисан» продолжает уверенно удерживать первое место. Обновленные данные в октябре представил Единый ресурс застройщиков.

Показатель считается как средний балл всех ЖК девелопера, находящихся в продаже. Изменения в октябре связаны с выходом в продажу urban-квартала Svoboda, который в первом же рейтинге получил высокую оценку.

Новый дом от «Рисана» находится в центре Пензы, рядом с кинотеатром «Современник» и дворцом водного спорта «Сура». Он может впечатлить даже самых искушенных покупателей. Здесь доступны эксклюзивные лоты - квартиры с террасой, со вторым светом и шестиметровыми потолками, двухуровневые планировки.

Сам дом отличается наиболее продуманным оснащением в линейке «Рисан». К примеру, здесь будет реализован раздельный сбор мусора на экоплощадке на уровне паркинга, дренажные трубки для кондиционеров проложены к корзинам в теле фасада, чтобы конденсат не капал снаружи, а окна от немецкого бренда Kömmerling гарантируют повышенную шумоизоляцию и исключают запотевание.

В тройке крупнейших по объему строительства пензенских девелоперов, по данным портала ЕРЗ.РФ, только «Рисан» может похвастаться наивысшим показателем соблюдения декларируемого срока ввода жилья.

Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе информации о переносах даты ввода жилья, определяемой на основании первых опубликованных застройщиком проектных деклараций. Учитываются дома, которые введены в эксплуатацию за последние три года. Иными словами, если за это время застройщик опоздал со сдачей хотя бы одного дома, этот показатель снижается.

На него могут ориентироваться потенциальные покупатели, которые выбирают квартиру на этапе строительства. Наивысший рейтинг дает большую уверенность, что даже в непростой экономической ситуации владелец квартиры получит ключи точно в срок или раньше.

Узнать больше обо всех проектах строительной группы «Рисан» можно на сайте девелопера risan-penza.ru и по телефону 51-51-51.