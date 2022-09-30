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Город

Компания «Рисан» активно строит жилые кварталы

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Сентябрь не радовал пензенцев сухой и солнечной погодой, но стройкам «Рисана» это не стало помехой - они отлично продвинулись.

Убедиться в этом можно, ознакомившись с подробным отчетом, который компания ежемесячно размещает в Telegram-канале каждого строящегося проекта.

Свежий отчет с фото и процентной готовностью опубликован 30 сентября.

В частности, обнародованы данные об Urban-квартале Svoboda, который в этом месяце вышел в продажу. Его готовность оценивается в 5%, там идет устройство свай.

Квартал Kontinent тоже сильно продвинулся в строительстве. Его первая очередь готова уже на 98%, идут внутренняя отделка, монтаж дверей, благоустройство, завершение работ уже скоро. Вторая очередь готова на 75%. Все квартиры в них проданы. Приобрести жилье от застройщика можно в третьем строении, оно готово на 60%.

Квартал возможностей Upgrade тоже радует своими темпами. Первое строение сдается в этом году, оно готово на 98%. Вокруг дома завершается благоустройство: уже есть геопластика с широкой горкой, качели, комплекс с лазалками и качалка, небольшой сетчатый батут, окруженный безопасным покрытием. Прямо из двора открывается отличный вид на город и пруд, а рядом строится садик. Продажи сейчас есть в последующих очередях проекта.

Встречать жителей готовится и квартал «Зеландия». Первый дом готов на 95%, а второй - на 89%. Идут фасадные и отделочные работы, на улице высажены высокие деревья, аккуратные кустарники, расстелен ровный и сочный газон. Уже почти готова геопластика с трубой внутри. Это, как показывает опыт компании, очень популярный среди детей элемент двора, где весело играть в «царя горы» или в догонялки.

Три очереди сканди-квартала Norwood на ГПЗ растут буквально на глазах. Готовность на конец сентября - 60%, 30 и 15% соответственно. Здесь идут монолитные работы, кирпичная кладка и другие процессы. Планируется в ближайшее время приступить к возведению первого из двух отдельных многоуровневых паркингов.

Больше информации о каждом проекте - на сайте строительной группы «Рисан». Получить подробную консультацию и узнать цену можно по телефону 51-51-51 и на личной консультации в любом офисе продаж. Они работают и по субботам - с 10:00 до 14:00.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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