«Рисан» сдаст дом напротив «Буртасов» раньше срока

28.09.2022 | 13:17

Квартал «Зеландия» от строительной группы «Рисан» активно возводится в Пензе напротив дворца спорта «Буртасы». Пензенцы, ежедневно проезжающие мимо стройки, отмечают высокие темпы, и их наблюдения подтверждаются цифрами: процентная готовность каждого из четырех домов увеличивается каждый месяц.

Согласно проектной декларации, сдать первые два дома планировалось только во втором полугодии 2023-го. Однако работа велась и ведется в усиленном режиме: без выходных и в две смены. Именно так удалось и соблюсти все технологии строительства, и приблизить счастливое событие для сотен семей.

Ключи от первого дома будущим жителям планируется вручить уже в текущем году, а второго - этой зимой. В обоих строениях еще есть свободные квартиры.

Сейчас готовность всех четырех домов составляет 95, 89, 70 и 68% соответственно. Вовсю идет внутренняя и внешняя отделка, благоустройство территории. Монтируют качели и горки, строят геопластику - искусственный холм со сквозным лазом для веселых игр, укладывают газон и высаживают высокие деревья.

Двор - настоящее украшение проекта. Между домами будет тихое зеленое пространство, защищенное от ветра, посторонних людей и шума. Оно предназначено для отдыха, работы на свежем воздухе в тени пергол и прогулок самых маленьких. Светящиеся LED-качели и многоуровневое освещение будут создавать уют вечерами.

С внешней части двора развернется активное play-пространство. Там появится дорожка для бега, спортивное поле, игровая площадка с высокой горкой для подростков и зона workout. Все устроено так, чтобы рядом с домом у жителей было место для спорта, но оно не мешало бы соседям из ближайшего здания.

Кстати, из квартиры можно будет выйти напрямую во внутреннюю или внешнюю часть двора. Вся территория окажется под охраной центра безопасности «Рисан» - современной структуры с квалифицированными сотрудниками и сплошным покрытием видеонаблюдения.

На первых этажах домов расположатся магазины и кафе. В непосредственной близости находится универсам № 175 и МФЦ, поликлиника, школа и детсады - удобно, что все под рукой и не нужно тратить много времени на поездки в разные части города.

Посмотреть доступные планировки квартир можно на сайте «Зеландии», а узнать цены и условия приобретения - по телефону 51-51-51. Доступны выгодные ипотечные программы и беспроцентная рассрочка.