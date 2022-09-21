Юных пензячек хотят привлечь в баскетбол с помощью турнира

21.09.2022 | 11:34

Кубок «Рисан. Юность» впервые пройдет в Пензенской области в предстоящем учебном году. С октября по апрель начинающие спортсменки 2006-2012 года рождения будут бороться за победу в турнире по баскетболу.

Соревнования охватят разные районы области. Ожидается, что первый тур в октябре примет Пенза. Также Кубок пройдет в Сердобске, Кузнецке и Заречном. Всего будет семь туров, а финал запланирован в Пензе в апреле.

По итогам каждого тура будут определять победителей, призеров, символическую пятерку спортсменов, лучших игроков и победителей конкурса бросков. Команда, занявшая первое место в общем зачете, получит кубок «Рисан. Юность».

Идея провести соревнования среди девочек принадлежит мастеру спорта России международного класса по баскетболу, директору БК «Юность» Ольге Сизяковой. Она отметила, что в Пензенской области есть женская команда мастеров, в которую должны стремиться начинающие игроки, воспитанники спортшкол. Отсюда и главная цель турнира - привлечь как можно больше девочек-подростков в секции, ведь вопрос подготовки подрастающего поколения баскетболисток стоит очень остро.

«Я больше 10 лет отдала этому клубу и знаю, какой ситуация была раньше. Сейчас мы видим, что в профессиональный баскетбол девочки из Пензы почти не попадают. Мы считаем, что нужно разбираться с этой проблемой на местах, в районах. Нужно как можно больше девочек заинтересовать баскетболом и показать, что это доступно. В мужском баскетболе такой проблемы нет, это направление развито, а девочек нужно сейчас замотивировать и поддержать, чтобы они смогли стать достойной сменой действующих игроков нашего клуба и превзойти их. У «Юности» неплохой уровень и большой потенциал, но работать надо на перспективу», - сказала она.

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что компания, которая стала генеральным спонсором соревнований, старается по максимуму помогать пензенскому спорту.

«Мы по мере сил поддерживаем разные виды спорта: от стендовой стрельбы до брейк-данса и бодибилдинга. Баскетбольному клубу «Юность» уже помогали прежде и видим, что он ответственно относится к этому, девушки выкладываются на полную и прославляют Пензу далеко за ее пределами. В прошлом году мы направили средства на организацию тренировок, медицинское сопровождение игроков и подготовку клуба к чемпионату и Кубку России. В этом сместили фокус на подрастающее поколение. Мы будем рады, если благодаря этим соревнованиям больше девочек и ребят из районов и городов Пензенской области заинтересуются баскетболом и даже, может быть, свяжут с ним свою жизнь», - добавил он.

Организаторы соревнований - баскетбольный клуб «Юность» и строительная группа «Рисан» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской области и Федерации баскетбола Пензенской области.

Следить за новостями о соревнованиях можно на официальном сайте БК «Юность». Узнать, как записаться в баскетбольную секцию в своем районе и бесплатно заниматься спортом, можно по телефону 34-70-69.