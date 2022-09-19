В квартале Svoboda от «Рисана» установят окна Kоmmerling

19.09.2022 | 15:28

Urban-квартал Svoboda от строительной группы «Рисан» возводится в самом центре Пензы, на улице Революционной, за бассейном «Сура».

Расположение не только открывает возможность пользоваться всеми преимуществами локации, но и является залогом отличных видов из окон.

Жители станут наслаждаться впечатляющими видами послезакатной Пензы. Чтобы понимать, какая картина будет из окон с разных сторон и этажей, можно посмотреть видео.

Чтобы жители получили максимум впечатлений от видов за окном и не испытывали никаких бытовых сложностей, в квартирах установят мультифункциональные окна на основе профиля Kömmerling. Данный профиль производится по уникальной технологии Greenline: окна не содержат свинца, это важно для аллергиков и беременных женщин. Экологическая безопасность соответствует международному стандарту «Листок жизни».

Активность за окном никого не побеспокоит: герметичность контуров уплотнения соответствует классу А, обеспечивает изоляцию от сквозняка, влаги и, что особенно важно в центре, шума.

Профильная система с пятью камерами и монтажной глубиной 76 мм теплее на 35% обычных окон из профилей 60 мм, благодаря фальцевому уплотнителю в створках и специальному заслону внутри конструкции.

На стеклах есть напыление из металла, которое отражает тепловую волну, поэтому зимой снижаются затраты на отопление, а летом на кондиционирование. К тому же у стекол легкий зеркальный эффект, что уменьшает уровень просматриваемости помещения снаружи.

Если сравнивать мультифункциональные стекла и обычные, то до 58% тепловой энергии не проникает внутрь помещения летом, а значит, можно сэкономить на кондиционировании. Кроме того, минимизируется выцветание мебели, штор и элементов декора.

Уникальная ячеистая структура профиля, напоминающая пчелиные соты, надежнее и прочнее, чем традиционные конструкции окон. Она снижает проникновение шума в помещение на 10%. Летом такое решение помогает экономить на вентиляции, охлаждении комнаты, в зимний период - на отоплении.

Окна будут с двухсторонней темной ламинацией профиля. Это стильный элемент образа здания и интересный акцент интерьера квартиры. Чтобы облик дома оставался безупречным, жители получат также темные москитные сетки.

Узнать больше о других особенностях строения можно по номеру 51-51-51 и на сайте risan-svoboda.ru.