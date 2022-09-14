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Пензенский собор, парк и ЖК номинированы на «Золотого Трезини»

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Три пензенских объекта номинированы на международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини»: это Спасский кафедральный собор и два проекта строительной группы «Рисан» - жилой комплекс «Олимп» и парк «Союз».

Премия основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини - первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора. В совет и жюри премии входят эксперты из 34 стран. Ежегодное событие объединяет тысячи архитекторов и дизайнеров со всего мира.

Цель премии - музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Проекты лауреатов премии пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».

Парк «Союз» заявлен в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры». Его автор - бюро «Вещь!». Зеленая зона на Западной Поляне Пензы была благоустроена в прошлом году. Концепция отражает связь советского наследия и современности. Парк включает в себя прогулочную зону, места для отдыха горожан, качели для детей и взрослых, игровые и спортивные площадки, а также веревочный парк протяженностью 860 метров, построенный за собственные денежные средства строительной группы «Рисан» и после открытия безвозмездно переданный городу.

Жилой комплекс «Олимп» участвует в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса». Автор проекта - московское бюро sp architect. Проект отличает интересное решение благоустройства: концепция «двор без машин», которая обеспечила пространство для многоуровневого озеленения, игрового городка, футбольной площадки для жителей. Особенности проекта - строгая архитектура и новая система безопасности. Он полностью распродан и сдан в 2021 году.

Узнать больше о других проектах строительной группы «Рисан» можно на сайте risan-penza.ru.

Спасский кафедральный собор заявлен в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции». Воссоздание проводилось с 2010 по 2022 год по проекту ООО «Гражданпроект», главные архитекторы - Олег Херувимов и Ольга Ситникова. По размерам новый собор больше прежнего, он рассчитан на 5 000 человек. Проект внутреннего убранства Спасского кафедрального собора выполнен в духе русского классицизма и включает гипсовый лепной декор, живопись в академическом стиле, пол из природного камня. Важный элемент - деревянный с золочением иконостас, выполненный творческой группой «Палехский иконостас».

Лауреатов премии «Золотой Трезини - 2022» назовут 15 ноября в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

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