Жители комплекса «Рисана» на ГПЗ получают ключи

09.09.2022 | 13:40

Финальный, четвертый дом ЖК «Квартет» на улице Измайлова в Пензе сдан. Будущие жители проекта от «Рисана» уже осматривают свои квартиры и получают ключи. Многие буквально светятся от счастья.

«Квартира очень уютная, очень светлая. Все сомнения развеялись, когда переступила порог. Заиграла фантазия, планы, мечты - хочется это уже воплотить в жизнь», - поделилась впечатлениями новосел Анна Малышева.

«Выбрали «Рисан», наверное, потому, что это передовой застройщик у нас в городе. Нам нравится локация, нравятся планировочные решения. У нас очень позитивные эмоции, они нас переполняют», - сказали Яков и Дарья Пустоваловы.

«На территории очень красиво, очень комфортно. Мне нравится, что двор закрытый, ребенок может гулять спокойно, я не буду переживать», - отметила жительница Екатерина Сайкова.

В «Квартете» впервые в Пензе реализован закрытый двор без машин, где не страшно оставлять ребенка гулять.

Все квартиры в последнем доме были распроданы за несколько месяцев до сдачи. Это показало большой интерес к локации и к небольшим уютным проектам, которые строятся за короткий срок.

«Квартал «Зеландия», который мы строим в Арбекове, по своему наполнению и комфорту похож на «Квартет» - тоже четыре дома и закрытый тихий двор. Я считаю, в спальных районах это один из лучших ЖК, потому что там развитая инфраструктура, спортивные комплексы, школы, сады, бассейны, больницы. Там будет просто сумасшедшее благоустройство, которого город еще не видел. Первую очередь сдаем уже зимой, уверен, жители по достоинству оценят», - заявил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Район ГПЗ после завершения «Квартета» компания не оставляет. Здесь же, на улице Измайлова, но ближе к центру, строится скандинавский квартал Norwood с настоящим бульваром между домами и площадью. Прогулочная локация станет открытой городской площадкой для прогулок, а дворы будут приватными - только для жителей.

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