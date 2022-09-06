«Рисан» построит квартал в самом центре Пензы

06.09.2022 | 09:14

Строительная группа «Рисан» открыла продажи в urban-квартале Svoboda, расположенном в самом центре Пензы.

Дом переменной этажности начали возводить на углу улиц Революционной и Ставского, по соседству с дворцом водного спорта «Сура» и кинотеатром «Современник».

Будущие жители квартала бизнес-класса смогут выбрать: квартира по проекту бюро DeVision или со свободной планировкой. Чтобы реализовать смелые дизайнерские задумки и получить по-настоящему уникальное жилье, ничего сносить теперь не потребуется.

В urban-квартале Svoboda будет внедрена система «Умный дом», то есть все жители получат доступ к видеонаблюдению через приложение, передачу данных счетчиков в управляющую компанию, датчики протечек и автоматическое запирание стояков, чтобы ничто не испортило настроение и ремонт.

Здесь предусмотрены уникальные форматы квартир площадью от 48 до 141 кв. м. Например, это двухуровневые решения, квартиры с террасой, а также планировки со вторым светом, где у части жилплощади высота потолка - 5,2 метра.

Удивлять дом начнет уже с порога. В дизайнерском холле, кроме уже привычных колясочной и велосипедной, будет своя бизнес-гостиная для переговоров и онлайн-встреч.

В квартале будет собственный подземный паркинг с распознаванием номера. Купить в нем место смогут только жители. На нижнем этаже также расположены келлеры - персональные запирающиеся кладовки разной площади. В квартале будут кафе и магазины, а еще впервые спроектировано помещение специально для фитнес-клуба.

Дом украсит развитый микрорайон, но вместе с тем органично впишется в существующую застройку. Фасады будут сочетать в себе несколько материалов и стилей, а внешние блоки кондиционеров не станут резать взгляд, поскольку на каждую квартиру предусмотрена одна или более декоративных корзин.

Особая гордость проекта - широкоформатные окна Kömmerling повышенной толщины. В проекте «Рисан» учел свой предыдущий опыт и подарил жителям небывалый комфорт. Окна защищены от протекания, сквозняков и запотевания, не содержат свинца, уменьшают уровень шума и теплопотери, а также отличаются легким зеркальным эффектом, который обеспечивает большую приватность жителям.

Стеклопакеты впервые в практике компании будут темными и внутри, и снаружи, как и москитные сетки, что открывает путь к самому смелому дизайну, а также обеспечивает стильный и неизменный облик проекту. Из окон открывается панорамный вид на город и зеленый массив на холме.

Двухуровневый двор обеспечит разделение спортивной зоны и места для отдыха и игр. Здесь будет воркаут-станция, LED-качели, развивающая детская площадка и многоуровневое smart-освещение.

Больше узнать о проекте можно на сайте risan-svoboda.ru, а уточнить цены и забронировать квартиру - по номеру 51-51-51.