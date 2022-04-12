Жилые комплексы от «Рисана» вошли в 100 лучших в России

12.04.2022 | 14:43

Все жилые комплексы строительной группы «Рисан» в Пензе, где активно ведутся продажи, вошли в топ-100 в России по потребительским качествам. В их числе - кварталы Upgrade, Kontinent, Norwood и «Зеландия».

Они заняли высокие позиции и в аналогичном рейтинге по Пензенской области.

Квартал Upgrade впервые его возглавил, обогнав все остальные пензенские ЖК - даже те, что выше классом. Позиция изменилась, поскольку специалистам портала ерз.рф были предоставлены доказательства преимуществ проекта, которые ранее не учитывались. В их числе, например, внутренний водосток с кровли здания, уклоны для съезда на коляске, не превышающие 5%, комплексность строительства.

Жилой комплекс комфорт-класса Upgrade строится на холме рядом с берегом пруда в Арбекове и отличается прекрасными видами на воду, широкоформатными окнами, а также необычными планировками квартир, например с террасой, окном в ванной или тремя гардеробными. На территории строится детский сад.

Также в топ-6 по региону вошли Kontinent, Norwood и «Зеландия».

Kontinent - это бизнес-класс от «Рисана» на Западной поляне. Квартиры с видом на лес и город с угловым остеклением, просторные планировки на высоких этажах и особый формат Sky Flat c высотой потолков 3,2 м и окон - 2,1 м. Здесь предусмотрены дизайнерские лобби с зоной для общения и концептуальное благоустройство в тематике континентов.

Norwood - это сканди-квартал комфорт-класса на Измайлова. Между домами раскинется пешеходный арт-бульвар и площадь для праздников и уютных ярмарок. Территория домов будет закрытой и «умной»: дорожки для удобства жителей спроектированы с помощью нейросети.

«Зеландия» - жилой комплекс комфорт-класса напротив дворца спорта «Буртасы» для тех, кто ищет вдохновение в активности, отдыхе, увлечениях, прогулках по лесу рядом с домом. Здесь двор разделится на внутреннюю тихую часть для игр малышей и работы на открытом воздухе и внешнее play-пространство: игровое поле, workout, дорожку для бега, элементы для игр ребят постарше и подростков.

Все четыре ЖК оснастят системой безопасности «Рисан» нового поколения. На территории и внутри домов обеспечивается видеонаблюдение, а за порядком станут следить центр мониторинга, «виртуальные консьержи» и группа быстрого реагирования.

«Квартет» и «Новые сады» не участвуют в рейтинге из-за отсутствия достаточного числа квартир.

Пензенцы могут выбрать свою идеальную квартиру в одном из 100 лучших жилых комплексов России. Ознакомиться с проектами предлагается на сайте risan-penza.ru. Больше информации - по номеру 51-51-51.