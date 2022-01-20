«Рисан» второй год становится лидером по вводу жилья в Пензе

20.01.2022 | 17:48

Строительная группа «Рисан» второй год подряд возглавила рейтинг по объему ввода жилья в эксплуатацию в Пензенской области.

По последним данным портала ЕРЗ.РФ, объем ввода жилья СГ Рисан в 2021-м составил 78 тыс. кв. м (на 3,8 тыс. кв. м больше, чем в 2020-м), что обеспечило для компании сохранение 1-го места в топе застройщиков Пензенской области.

За этот период введено шесть многоквартирных домов: по два - в «Ближней Веселовке» и «Квартете», по одному - в «Фаворите» и «Олимпе». В 2020 году их введено четыре. Все они, как и предыдущие, сданы в срок или даже с опережением.

В 2021 году «Рисан» завершил строительство трех жилых комплексов. Для компании это значительный этап, который означает возможность перехода к новым объектам.

Их у компании несколько. Уже запущено строительство кварталов Kontinent, Upgrade и «Зеландия» - это совершенно новые жилые комплексы, где первые дома еще только возводятся. В этом году «Рисан» намерен запустить несколько проектов, в частности на улицах Ставского, Карпинского и Попова.

Символично, что в год своего 20-летия «Рисан» вошел в статусе одного из трех лучших застройщиков России. В декабре строительная группа заняла третью строчку в федеральном рейтинге по потребительским качествам жилых комплексов Единого ресурса застройщиков.

Первое место по этому параметру компания заняла среди пензенских девелоперов. Позицию «Рисан» удержал в январе: средневзвешенная оценка потребительских качеств всех жилых комплексов застройщика, в которых есть продажи, - 49,87 балла. Это на 6,57 балла больше, чем у девелопера, занявшего второе место.

В рейтинге жилых комплексов по потребительским качествам в Пензенской области первое место занял квартал Kontinent, второе - Upgrade, третье - жилой комплекс «Квартет, пятое - «Зеландия», шестое - Norwood.

Такая характеристика - свидетельство высокой оценки комплексной работы. «Рисан» вдумчиво выбирает районы строительства, заботится о комфорте и удобстве жителей, внедряет передовые технические решения и интересные дизайнерские идеи.

Узнать больше о проектах можно на сайте «Рисан» и по телефону 51-51-51.