ЖК «Фаворит» достроен, но Западная Поляна еще удивит пензенцев

20.12.2021 | 16:23

Строительство жилого комплекса «Фаворит» полностью завершено. 6 декабря введен в эксплуатацию его последний, 10-й по счету дом. Он получил адрес: Пенза, улица Ленинградская, 3а. 20 декабря его будущие жители начали получать ключи.

Продажи стартовали в сентябре прошлого года, и уже к середине ноября пензенцы приобрели 80% квартир. В кирпичной «свечке» всего 131 квартира, 40% из них однокомнатные. Такая структура позволяет обеспечить комфорт и спокойствие. Жилая площадь здания превышает 7,6 тыс. кв. метров.

Дом экономно расходует ресурсы, жильцы смогут не переплачивать за коммунальные услуги. Класс энергоэффективности А (очень высокий).

Вместе с домом сдана и последняя часть благоустройства. Во дворе появилась большая деревянная горка в виде троянского коня, которая гарантированно станет любимым развлечением местных ребят.

Первый дом ЖК «Фаворит» сдан в 2012 году, спустя 9 лет завершено строительство комплекса. Но это еще не конец истории. «Рисан» повышает уровень. Оба проекта, которые будут возводиться на Западной Поляне, высокого класса.

С «Фаворитом» граничит квартал Kontinent. Это шесть башен бизнес-класса с еще более интересным благоустройством и квартирами уникальных форматов High Flat и Sky Flat. Название и характеристики другого проекта «Рисан» пока не раскрывает, но он предназначен для самой требовательной публики Пензы.

О новых проектах можно узнать в Instagram @risan_group.