Город

Тренд на большие окна и его реализация на примере «Зеландии»

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В последние годы растет запрос на широкоформатные окна в домах. Они делают жилье более современным, стильным и статусным. Интересно разобраться, почему большие оконные проемы стали популярными и как этот тренд реализуется в Пензе.

В качестве примера можно взять новый квартал «Зеландия» от строительной группы «Рисан». В жилом комплексе все окна 180×180 см.

Одно из главных преимуществ крупных оконных проемов - хорошая инсоляция. Комната с ними будет светлой вне зависимости от того, на какой стороне оно находится - на солнечной или нет. Обилие света делает визуально просторнее даже компактную квартиру, здесь можно чувствовать себя более бодро и энергично.

Второй плюс - вид. Широкоформатное окно - настоящее украшение квартиры. Панорама вдохновляет, наполняет энергией и заряжает силами. В «Зеландии» можно выбрать квартиры с видом на лес, город или на тихий и зеленый двор. За счет картины, которая открывается жителям, квартира как бы продолжается за пределы комнаты и по ощущениям становится просторнее.

Жилой комплекс спроектирован так, что окна строений выходят на все стороны света, поэтому есть возможность выбрать квартиру, которая «смотрит» туда, куда нужно.

Третье преимущество - возможности для дизайна. Ширина и высота окна во многом определяют то, как хозяева организуют пространство, расставят мебель, сколько источников света предусмотрят и какие оттенки используют в декоре.

С большими окнами можно завести столько цветов, сколько захочется, и превратить гостиную в городские джунгли. Они позволят обустроить уютное место для чтения или разместить компьютерный стол так, чтобы делать разминку для глаз, фокусируясь на деревьях вдали.

Современные материалы и конструкции окон обеспечивают в квартире благоприятный микроклимат, оптимальную температуру с низкими теплопотерями и тишину. Деление оконного проема продумано так, чтобы не приходилось убирать все с подоконника при открывании створки. Ничто не помешает заниматься спортом, вдыхая свежий воздух, и засыпать летом, чувствуя естественную прохладу.

Подобрать квартиру в новом квартале от «Рисан» в Арбекове можно на персональной консультации с менеджером, ознакомиться с проектом ближе - на сайте или по телефону 51-51-51.

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