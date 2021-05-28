Дружба с соседями в городе: как двор объединяет жителей

28.05.2021 | 10:55

Жители многоэтажек нередко прячутся от городской суеты за закрытыми дверями и годами не знают друг друга по именам, хотя живут рядом. Но красивый вид из окна, чистый и зеленый двор, интересные зоны отдыха могут объединить соседей и сделать жизнь приятнее.

Мир стремительно меняется, и требования к жилью уже не ограничиваются ценой и местом расположения. В Пензе строительная группа «Рисан» делает акцент на объединении жителей и качественном благоустройстве. В жилых комплексах проходят праздники двора и спортивные мероприятия, а собственная УК создает уют и комфорт. Команда компании уверена, что красота, добрососедство и удобство формируют благоприятную атмосферу.

Чтобы помочь жителям найти контакт, во дворах регулярно проводятся бесплатные мероприятия. Летом активность традиционно набирает обороты: в теплую погоду жителям хочется проводить на воздухе как можно больше времени.

В этом году во дворах запланирована серия Skill-day: вместе со специалистами из Leroy Merlin дети и взрослые будут мастерить полезные вещи для дома и предметы декора. Первый мастер-класс уже состоялся в «Новых садах» - участники акции своими руками изготовили деревянные подносы.

1 и 5 июня жители будут вместе встречать лето. Развлечения предусмотрены на любой вкус - от аквагрима и флешмобов с шариками до уроков по программированию в игре Minecraft.

В самом большом жилом комплексе «Рисана» - «Фаворитe» - уже второе лето действует библиотека под открытым небом и проводятся занятия для детей с библиотекарями. В буккроссинге может принять участие любой житель. Открытие книжного сезона состоится 8 июня.

Также в июне начнутся тренировки по проекту «Fitness-лето с «Рисан». Жители будут заниматься прямо во дворах под руководством профессиональных наставников. Уже третий год подряд эта программа вызывает большой интерес и объединяет соседей, преимущественно женщин. Предусмотрены даже совместные занятия для мам и малышей.

Для любителей физической активности приготовлен сюрприз. Этим летом на сценах в жилых комплексах «Фаворит» и «Квартет» для всех желающих будут проводиться занятия по танцам. Море эмоций, веселья и полезных навыков гарантировано.

Атмосфера проектов «Рисан» располагает к тому, чтобы жители и сами устраивали мероприятия. Например, для них в порядке вещей приготовить блюда на огне в зоне барбекю, провести товарищеский матч по хоккею или баскетболу.

Присоединиться к дружной семье жителей комплексов строительной группы «Рисан» можно, позвонив по номеру 51-51-51. Квартиры предлагаются в комплексах, расположенных в разных районах города: «Фаворит», «Олимп» и «Квартал Kontinent» на Западной Поляне, «Квартет» на ГПЗ, «Новые сады», кварталы Upgrade и «Зеландия» в Арбекове.