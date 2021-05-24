Открылись продажи квартир в новом доме квартала Upgrade в Арбекове

24.05.2021 | 11:48

Первое строение квартала возможностей Upgrade в Арбекове вызвало такой большой интерес у пензенцев, что не все успели забронировать себе квартиру. Поэтому второй дом многие ждали с особенным нетерпением. И квартиры в нем уже в продаже.

Строительная группа «Рисан» сделала второй дом еще совершеннее, как и заложено в названии. Он лучше, чем первый, подходит семьям: здесь просторный тихий двор, защищенный от шума и ветра с трех сторон и раскрытый в сторону благоустроенной набережной.

Дом расположен ближе к детскому саду, который уже скоро будет построен на территории.

Здесь найдут варианты для себя даже очень большие семьи. Застройщик предусмотрел трехспальные планировки площадью до 95,4 кв. метров с родительскими мастер-спальнями. Во второй очереди проекта 31% однокомнатных квартир и нет студий.

Впервые в линейке «Рисан» - UP-квартиры. Это новые и смелые форматы для тех, кому не хватало свежих решений. Самые интересные - квартиры с открытой террасой, где можно поставить плетеные кресла с пледами и проводить вечера за длинными разговорами или расстелить коврик и заняться йогой на свежем воздухе.

Есть квартиры с окном в ванной: наконец-то осуществится желание воплотить интерьер, как на сохраненных фото. Здесь будет много света для идеального макияжа, расслабленного отдыха в ванне с пеной и бодрого начала солнечного дня.

Еще одно впечатляющее решение - квартиры с тремя гардеробными. Жильцы могут организовать продуманные и удобные системы хранения, где у каждой вещи будет свое место.

Подземный паркинг с доступом на лифте обеспечит максимум комфорта для автовладельцев: машина всегда в теплом и сухом помещении под охраной. На этом же уровне находятся кладовые разной площади. С пакетными сделками полезное приобретение станет еще более выгодным.

Забронировать квартиру в квартале возможностей Upgrade можно прямо сейчас, пока доступен широкий выбор планировок на разных этажах. Звонки принимаются по номеру 51-51-51.