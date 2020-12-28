«Рисан» стал лидером в Пензенской области по вводу жилья в эксплуатацию

28.12.2020 | 14:37

Строительная группа «Рисан» подвела итоги уходящего года. Один из главных - сдано более 77 тыс. кв. метров жилья. Губернатор Иван Белозерцев уже наградил компанию как лидера в Пензенской области по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2020 году.

Речь идет о четырех строениях в жилых комплексах «Новые сады», «Квартет», «Ближняя Веселовка» и «Фаворит». При этом первый дом «Квартета» сразу сдан с основной частью двора. Стоимость первого этапа благоустройства составила около 35 млн рублей. Кроме того, запущены два новых проекта - Kontinent и Upgrade. В 2021 году планируется сдать еще не менее четырех домов.

Также компания в этом году взялась за строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Тепличном – на территории «Ближней Веселовки». В следующем году «Рисан» планирует начать возведение еще одного детского сада, уже третьего в своей практике. Он появится в квартале возможностей Upgrade и будет тоже построен за собственные средства.

В 2020 году строительная группа «Рисан» в третий раз подряд удостоена золотого знака общественного контроля в долевом строительстве «Надежный застройщик России - 2020». Парк Времен в микрорайоне Арбеково включен в федеральный реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2019 году в субъектах Российской Федерации. ЖК «Квартет» стал финалистом федеральной премии Urban Awards.

Объекты СГ «Рисан» получили высокую оценку на федеральном и окружном уровне. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев осмотрел благоустройство территории в ЖК «Фаворит», а полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил парк Времен и «Новые сады».

Традиционно много внимания было уделено благотворительности. Так, строительная группа «Рисан» обеспечила ремонт арт-объекта «Градусник», перечислила 1 млн рублей в фонд поддержки борьбы с коронавирусом, передала три аппарата ИВЛ больницам, покрыла большую часть затрат на создание соляной комнаты в Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей и реализовала проект «Рисан. Вдохновение» в школе-интернате № 1.

Команда компании поздравляет жителей Пензы с наступающим Новым годом и желает каждому в 2021-м исполнить мечту об идеальной квартире.