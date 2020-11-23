Последний дом «Новых садов» строят с учетом опыта и запросов жителей

23.11.2020 | 17:27

Строительная группа «Рисан» завершает проект жилого комплекса «Новые сады», имеющего прямой выход в арбековский «Парк времен» и детский сад на территории.

Первый из пяти домов был введен в строй еще в 2014 году, и с тех пор проект был значительно доработан с учетом мнения жителей и современных тенденций. Теперь компания представила дом, где собрано все лучшее от предыдущих строений.

В четвертом строении не было корзин для кондиционеров. Строгий и лаконичный фасад не предполагал размещения внешних блоков этих устройств со стороны улицы. Но обратная связь показала, что запрос есть, поэтому в финальном доме проекта корзины появятся. Жители не будут ломать голову над тем, как лучше установить оборудование, а архитектура здания останется неизменной.

Как и во флагманском доме, здесь будет собственный подземный паркинг с удобным выездом и доступом к лифту. Наверное, эти преимущества в полной мере можно ощутить только попробовав: даже в дождь и снег попадать в теплую и сухую машину без выхода на улицу, не тратить время на прогрев и не прислушиваться к сработавшей во дворе сигнализации.

На этом же этаже расположены просторные кладовые.

В двух- и трехкомнатных квартирах застройщик предусмотрел гостевые санузлы, чтобы обеспечить неприкосновенность личного пространства владельцев. Доступны разнообразные планировки для всех типов семей, в том числе просторные, с современной кухней-гостиной.

Отдельного внимания заслуживают варианты с гардеробной или кладовой, например двухкомнатные площадью 67,6 кв. метров. Здесь, чтобы домочадцы чувствовали себя свободно, помещения разнесены и выходят на разные стороны: в просторный благоустроенный двор или на улицу Минскую, менее оживленную, чем проспект Победы.

Санузел в квартире раздельный, с возможностью оснащения гостевого. Особенность квартиры - трехметровое помещение, где жильцы могут оборудовать кладовую с современными системами хранения или вместительную гардеробную.

Детально ознакомиться с этой и другими планировками и выбрать квартиру по душе покупателям поможет персональный менеджер. Чтобы договориться о встрече со специалистом, достаточно позвонить по телефону 51-51-51. Кроме того, ипотечный брокер подберет выгодную программу ипотеки, исходя из требований будущих новоселов, в том числе без подтверждения дохода или с использованием материнского капитала.