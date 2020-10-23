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Город

Губернатору показали новый жилой комплекс от строительной группы «Рисан»

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12-метровый эквалайзер - один из множества элементов благоустройства арт-двора жилого комплекса «Квартет» на пересечении улиц Антонова и Измайлова.

Возведением жилого комплекса комфорт-класса, расположенного по соседству с лесопарковой зоной, занимается строительная группа «Рисан». Первую из четырех 17-этажек, которая уже сдана, показали губернатору. Знакомство с уникальным объектом началось с холла, где глава региона оставил послание будущим жильцам.

«Беречь свои семьи, свое здоровье, свой дом и быть счастливыми», - пожелал в письме новоселам Иван Белозерцев.

По-другому в этом пространстве и не получится. Здесь созданы все современные условия для комфортного проживания. Уютный двор, свободный от машин, спортивная зона с игровым полем, общественная территория с амфитеатром, качелями, детскими площадками и множеством других элементов, похвастаться которыми может далеко не каждый жилой комплекс.

«Молодцы, просто молодцы! К компании «Рисан», мы знаем, подтягиваются и другие. Поэтому большое вам спасибо», - отметил глава региона.

«Больше 35 миллионов мы потратили на первый этап благоустройства», - сообщил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Компания «Рисан» всегда совершенствует свои проекты, учитывая обратную связь с жителями.

Выдача ключей от квартир в новом доме начнется уже в понедельник, 26 октября, и займет несколько дней.

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