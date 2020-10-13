Все жилые комплексы от СГ «Рисан» вошли в топ-20 по Пензенской области

13.10.2020 | 13:58

Все пять жилых комплексов строительной группы «Рисан» вошли в топ-20 октябрьского рейтинга по Пензенской области, который опубликован на портале «Единый ресурс застройщиков».

Замкнула двадцатку лучших в регионе «Ближняя Веселовка», а «Фаворит», «Олимп», «Квартет» и «Новые сады» числятся в десятке лидеров. Всего в рейтинге по Пензенской области приведены 100 жилых комплексов.

Кроме того, в категории «Бизнес-класс» «Олимп» занял первое место в регионе.

Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 106 параметрам, каждый из которых входит в одну из 17 групп. Среди них такие показатели, как охраняемая территория, просторные входные группы, количество квартир на этаже, расположение и обеспеченность социальной инфраструктурой.

Рейтинг «Топ новостроек» охватывает жилые комплексы, где есть продажи квартир от застройщика, а методология оценки едина для всей страны.

Кроме того, в октябре обновлены данные топа застройщиков. Здесь «Рисан» по-прежнему в числе лидеров по потребительским качествам, объему текущего строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Компания сохраняет наилучший показатель соблюдения декларируемого срока ввода жилья, что свидетельствует о ее надежности.

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