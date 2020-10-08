Жительницы «Новых садов» рассказали, почему выбрали квартиры в этом ЖК

08.10.2020 | 12:02

Квартира в современном комплексе в Пензе может обладать разным набором преимуществ, и для каждого человека при выборе нового жилья важны свои параметры.

Покупатели квартир в ЖК «Новые сады» от строительной группы «Рисан» рассказали, как пришли к этому решению и какой фактор для них стал решающим.

Например, для Юлии Косовой оказались важны огороженный двор, детский сад на территории и зеленая зона рядом.

«После того как реконструировали парк, стало вообще очень красиво, освещенно, уютно. Он стал достопримечательностью Арбекова, сюда приезжают гулять из разных районов города. Мы гордимся этой парковой зоной. Нам нравится выходить каждый день на улицу, видеть красоту и радоваться», - пояснила она.

Еще одна жительница Татьяна Яковлева особенно отметила расположение жилого комплекса.

«Район нас очень устраивает. Близко школы и садики, остановки, откуда можно добраться в любую сторону. К дому ведут удобные подъездные пути. А еще очень нравится, что из дома мы выходим в парк, то есть даже когда идем на остановку или к машине, все вокруг красиво», - добавила она.

Татьяна также высоко оценила утепление дома, возможность регулировать отопление и оплачивать тепло по счетчику.

Надежда Антонова только ждет свою квартиру. Они с мужем Игорем приобрели квартиру в финальном строении «Новых садов», когда стартовали продажи. Несколько лет назад супруги купили квартиру поблизости, а после рождения сына задумались о расширении.

«Мы влюбились в этот район и поняли, что нам рядом с домом обязательно нужен парк. Тем более, здесь все удобно: рядом поликлиника и прекрасная гимназия № 42. Жить в этом доме было нашей мечтой. Даже планировка оказалась любовью с первого взгляда: «распашонка» с окнами на две стороны света. И этаж выбрали именно тот, который хотели», - уточнила она.

Надежда отметила, что по совету родителей они с супругом смотрели другие варианты рядом, но уже через три дня бросили попытки: все не то.

«Здесь есть плюсы, которых нет в других ЖК и с которыми цена за квадратный метр уже не кажется высокой. Когда у меня плохое настроение, я поднимаю его мыслями о новой квартире: думаю, каким будет дизайн, выбираю плитку. Это мое место силы», - поделилась она.

Кстати, все квартиры во флагманском строении уже распроданы. Так что приобретение жилья в пятом доме - последний шанс стать новоселом «Новых садов», купив квадратные метры от застройщика.

Чтобы выбрать идеальную планировку, нужно позвонить по телефону 51-51-51. Персональный менеджер расскажет подробнее о проекте жилого комплекса, поможет определиться с планировкой и представит свежие данные о ходе строительства дома.